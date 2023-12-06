«Трохи хитрував і писав зразу два листи: один до Миколая, а другий до іншого «Діда»: артисти про святкування Дня Святого Миколая

6 грудня відзначають добре та чарівне свято — День Святого Миколая. На цю дату чекають як дорослі, так і дітки, адже саме в неї під подушкою знаходять приємні сюрпризи. У країні війна, проте це хоча б невеликий привід трохи відволіктися і подарувати собі гарний настрій. Зірки шоу-бізнесу розповіли «ФАКТАМ» як вони ставляться до цього свята і чи даруватимуть подарунки.

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Юлік

Юлік (співак)

- Для мене це свято є особливим, оскільки так класно спостерігати за реакцією сина, коли він розпаковує подарунки. Це, мабуть найкраще відчуття, яке важко передати словами. Звісно, напередодні Денис старається бути максимально слухняним, як і усі діти (сміється — Авт.). В час війни важливо, щоб у діток було те дитинство, яке дозволить забути про слово «війна». І саме ми батьки повинні обмежувати дітей від негативних думок. Звісно правду треба розказувати та вчити, але в межах розумного, щоб не травмувати дитячу психіку. Ми з родиною вирішили святкувати усі свята «по-новому». Скажу більше, ми вже декілька років святкуємо Різдво з усією Європою, тому для нас це не проблема.

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М’ята

М’ята (співачка)

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- Святкуємо цьогоріч 6 грудня. Бо це свято наповнене чарами, гарним настроєм та дитячими посмішками з самого ранку.

Святкуємо 6 грудня за григоріанським та новоюліанським календарем. Діти навіть дуже зраділи, що цього року ми святкуємо раніше, бо вони вже не могли дочекатися цього свята.

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Свято Миколая — для мене було завжди чимось дивовижним. Памʼятаю, я у дитинстві писала листа Миколаю, і в цьому листі було написано: «Хочу бути відомою співачкою, хочу, аби вся Україна співала мої пісні».

Бажання Миколай виконав. Довелося, правда, дуже багато працювати. Але я завжди знала і вірила, що моє бажання здійсниться.

Цьогоріч прошу у Святого Миколая одного: Перемоги, сили нашим мужнім захисникам, і міцного всім здоровʼя!

Павло Зібров

Павло Зібров (народний артист України)

- У дитинстві подарунки мені робили батьки на Святого Миколая. Батько мій був майстром на всі руки, у нього був верстат, на якому він робив багато меблів на замовлення, а на свята — різні фігурки тварин або деревʼяних ляльок — офіцерів чи лицарів з мечем, рушницею, а мама шила одяг до них. Також подарунок, який запамʼятався найбільше — бубенчик, який він змайстрував власноруч зі шкіри свині, на якому я грав в дитинстві Він, до речі, зберігся й до цього часу, йому вже 60 років і на ньому все ще можна грати. Для мене це найцінніший подарунок!

До дорослих, на жаль, Миколай не приходить. Але хоч в мене Діанка теж вже доросла, але все одно чекає подарунків на свято, і ми з Маринкою кожен рік їй щось вигадуємо. А взагалі у нас у всіх одне величезне бажання — якнайскоріше закінчення війни, мир та перемога! Цього року будемо святкувати два рази. Мені здається все має бути поступово. А вже наступного по новому календарю!

Вже декілька років підряд їжджу Святим Миколаєм до діток, які втратила батьків, в реабілітаційні центри, ВПО. Минулого року був Святим Миколаєм в Охматдиті. В мене є справжній костюм і ми разом з благодійним фондом даруємо корисні солодощі та подарунки, діти у захваті! Тому й цього року обовʼязково завітаємо!

ANGELA (співачка)

- У моїй сім’ї до зимових свят готують смачну їжу, святковий одяг, прикрашають і прибирають дім. З дитинства пам’ятаю приказку своєї мами «в брудному домі ангели не літають». Якщо хочеш дочекатися ангелів — створи їм комфортні умови. На Миколая я заглядала під подушку.

Особливим святом для мене був і залишається День Святого Миколая. У ньому присутня чарівна атмосфера, святість, духовність та тепло. В моїй родині існує традиція: кожного року на День Святого Миколая родина збирається за одним святковим столом, усі скасовують свої справи, приїздять до Києва, щоб опинитись у колі найрідніших людей. Цього дня я відчуваю неймовірний спокій та тепло на душі. Бажаю усім збиратися за одним столом в цей день один раз на рік, незважаючи на жодні обставини, бо цей день воістину найсвятіший і найважливіший для всіх.

Святкувати ми будемо 6 грудня. Я за будь-яке відокремлення від терористів. До того ж багато європейських країн вітають дітей саме 6 грудня. Новий календар — це важливо для нашого майбутнього. Так, саме ми переживаємо всі ці історичні події. Але це важливо, повірте.

День Святого Миколая 6 грудня збігається із Днем Збройних Сил України, котрий також відзначають 6 грудня. Гадаю, це дуже символічно, що після переходу на новий, правильний з хронологічної точки зору календар, ці два знакових для українців свята співпали.

Панас Буйний

Панас Буйний (співак)

- Листи до Миколая писав до 7-ми років, а потім перестав це робити, оскільки зловив Миколая на гарячому (сміється — Авт.). Коли всі заснули, я довго не міг заснути і чекав, коли прийде Миколай. І ось довгоочікувана мить: я чую, як шелестить мій подарунок, мені кладуть його під подушку, я себе, звісно, не викриваю. А потім, коли справа відбулась, чую, що Миколай відкриває холодильник, починає собі нормально наминати канапки та робити чай.

І тут я зрозумів, що мій любий татко всі ці роки виконував цю поважну роль — Миколая.

Миколай до мене приходить кожного року і найцінніший подарунок для мене це шкарпетки і пачка трусів. Актуально і завжди вгадаєш, що точно треба. Звісно, що буду святкувати 6 грудня, як тепер зазначено в новому календарі. Для своїх рідних я завжди роблю гарні подарунки, якщо буде пропозиція на Миколая для когось іншого, то це все до мого продюсера. А якщо без жартів, то добрі справи треба робити завжди не тільки на Миколая, робіть добро, і воно до вас повернеться бумерангом!

РуханкоМен

РуханкоМен (блогер, співак)

- Коли був маленький, а це було давно — я трохи хитрував і писав зразу два листи: один до Миколая, а другий до іншого «Діда» із того, що памʼятаю — це маленьке піаніно, десь на 20−30 сантиметрів в ширину, що вмикалося за допомогою 2 батарейок. Вони так швидко сідали, що мій дідусь переробив механізм і зробив так, щоб воно працювало від зарядного акумулятора (тоді ще не було слова powerbank).

Коли підріс — мої бажання теж виросли і у мене зʼявився дешевий, але великий синтезатор з функцією запису мелодію. Це був підпал, адже я завжди любив музикувати. Сьогодні ці «хотілки» переросли в створення свої треків, аранжування тощо.

Зараз я Миколай сам для себе частіше за все. У мене є три офіційних приводи купувати собі щось таке, що я не можу дозволити собі протягом року. Це день народження, Святий Миколай та Новий рік. В ці дні я собі дозволяю купити техніку, пошопитись. Цього року, як і минулого, думаю, як і всі ми використовуємо будь-який привід, щоб загадати «перемогу» — тому це буде першим бажанням. А ще я дуже хочу, щоб маленькі українці та україночки якнайменше боялися, переживали, чули тривоги, вибухи, — особливо ті, що пережили окупацію, яких вивозили в росію, які в цілому потребують психологічної реабілітації. Хай вони усміхаються, стрибають і радують дорослих своїми успіхами.

За новими правилами ми святкуємо 6 грудня, але нам ніхто не заважає двічі купити святкові коробки зі смаколиками, ввімкнути фільм з зимовим вайбом, зробити гарячий чай та зʼїсти всі солодощі за 10 хвилин А потім повторити це за старим календарем!

Катерина Малицька

Катерина Малицька (співачка)

- Найтепліші спогади повʼязані з дитинством. Згадую, як з сестрою не спали до ранку, щоб не пропустити прихід Миколая, а потім всі гарні й щасливі йшли до церкви.

Миколай обов’язково приходить до мене кожного року. Цього року як і торік, буду просити перемогу і мир для України.

Звісно, що буду святкувати разом з усім світом 6 грудня.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Києві визначилися, чи скасовуватимуть комендантську годину у новорічну ніч.

На фото у заголовку співачка ANGELA

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