Без гулянь: у Києві визначилися, чи скасовуватимуть комендантську годину у новорічну ніч (відео)

В Києві на період зимових свят комендантська година діятиме як завжди — з 00:00 до 05:00. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

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«Сьогодні на Софіївський площі заплановано початок монтажних робіт із встановлення новорічної ялинки. Відкриття буде на 6 грудня — День святого Миколая. Ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів — без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію», — йдеться у повідомленні.

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В КМВА зазначили, що на Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів — ані ярмарок, ані святкувань. Таке рішення, ухвалила Рада Оборони Києва.

На Софійській площі встановлять ялинку, а також фотозону, де будуть розташовані кілька невеличких ялинок з іграшками на гілках, аби кожен охочий міг взяти іграшку собі на згадку за донат. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, повідомляє Офіційний портал Києва.

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«Місто не витрачає бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій. У столиці цьогоріч не буде жодних масових святкувань, зокрема розміщення ярмарок, фудкортів та атракціонів на головних площах країни не передбачено. Проте ми не дамо росії вкрасти у наших дітей ні Різдво, ні Новий рік. На Софійській площі відкриють головну ялинку країни. Її встановлять і прикрасять іграшками та енергозберігаючими гірляндами за кошти меценатів, котрі забажали подарувати свято нашим дітям. Підготовка відбувається з урахуванням безпекової ситуації в місті. Окрім цього, біля головної ялинки заплановано встановити фотозону, де будуть розташовані кілька невеличких новорічних ялинок, прикрашених новорічними іграшками. Кожен охочий зможе взяти іграшку собі на згадку, але перед цим зробити благодійний внесок на підтримку Збройних Сил України», — зауважила вона.

Заступниця голови КМДА додала, що київські заклади культури в межах своєї діяльності теж долучаються до створення новорічного та різдвяного дива.

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«Київські комунальні театри у грудні презентують різноманітні новорічні вистави, що будуть цікавими як для дітей, так і для дорослих глядачів. У музеях проведуть майстер-класи зі створення різдвяної атрибутики та дідуха, презентації українських стародавніх і сучасних колядок та ще багато різних мистецьких і благодійних проєктів. Бібліотеки теж не залишаються поза увагою: працівники організовують святкові флешмоби, благодійні акції, конкурси та майстер-класи для дітей», — прокоментувала Старостенко.

Як писали «ФАКТИ», новорічну ялинку планують прибрати до 10 січня.

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Фото: Суспільне

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