Масове отруєння студентів у Полтаві: до лікарні потрапило майже 30 людей

У Полтаві сталося масове отруєння студентів. До лікарні з гострою кишковою інфекцією госпіталізували 27 людей.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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Це студенти Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого, які, ймовірно, харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції.

«Причини інциденту нині встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню», — розповів Пронін.

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«ФАКТИ» писали про масове отруєння в Одесі, де отруїлись 46 неповнолітніх курсантів.

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