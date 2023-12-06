Розвідував позиції ЗСУ за допомогою оптичного прицілу: СБУ затримала російського інформатора

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора фсб рф. Зловмисник «зливав» агресору локації базування українських захисників на прифронтових територіях області.

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За даними спецслужби, насамперед ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ у Краматорську.

Для збору розвідданих фігурант використовував оптичні приціли для зброї. Він особисто об’їжджав місто та спостерігав за переміщенням Сил оборони.

Також він «полював» за пунктами тимчасового базування українських військ. У разі їх виявлення зловмисник робив дорозвідку і пересилав агресору уже точні геолокації.

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Розвідвідомості потрібні були окупантам для підготовки нових ракетних і дронових ударів по прифронтовому місту.

За даними слідства, фігурантом є 30-річний місцевий житель, якого на початку цього року спецслужба рф дистанційно залучила до співпраці як прихильника кремлівської ідеології.

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Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російською воєнною розвідкою.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому інформатору про підозру. Він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно в Запоріжжі затримали агента фсб, який влаштувався до Запорізької ОВА, щоб «зливати» інформацію про Сили оборони на півдні країни.

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