«Є надія, що відправиться до кобзона»: в Луганську підірвали авто з місцевим «депутатом»

У тимчасово окупованому Луганську, по аеродрому якого восени ЗСУ завдали удару ракетами ATACMS, сьогодні, 6 грудня, підірвали автомобіль. Усередині міг перебувати «депутат Народної ради «лнр» олег попов.

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Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Також відомо, що за попередньою інформацією, внаслідок вибуху поранено «депутата Народної ради «лнр».

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«Є надія, що відправиться до кобзона», — пишуть в коментарях читачі пабліків.

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Більше жодних деталей про цей інцидент поки що не повідомляють.

Про «депутата» відомо, що попов народився 16 квітня 1972 року в Луганську. Після закінчення профтехучилища працював електрогазозварником на Луганському тепловозобудівному заводі. Працював експедитором, економістом на Луганському заводі гірничорятувальної техніки «Горизонт».

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До 2014 року займався приватним підприємництвом у сфері виробництва дитячих і дорослих виробів із трикотажу. Обирався «депутатом народної ради лнр» першого і третього скликань.

На початку поточного року пропагандистські ЗМІ повідомляли про нібито можливий замах на попова, проте зрадник вижив.

Нагадаємо, що 8 листопада у тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що вибухнув автомобіль колишнього «начальника міліції «лнр» Михайла Філіпоненка, який був так званим депутатом «верховної ради «лнр». Від отриманих внаслідок вибуху травм окупант загинув на місці події. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що загибель філіпоненка — результат спільної спецоперації ГУР та руху опору.

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