Спецоперація СБУ: правоохоронці підтвердили ліквідацію зрадника киви

Скандального екс-нардепа Верховної ради Іллю Киву ліквідували. Це була спецоперація Служби безпеки України.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела.

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«Ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта та пропагандиста Іллі Киви — спецоперація СБУ», — зазначили джерела.

За їхніми даними, колишнього народного депутата було вбито за допомогою стрілецької зброї.

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Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, російські ЗМІ з посиланням на джерела почали писати про те, що колишнього українського нардепа іллю киву знайшли мертвим.

Його тіло нібито виявили у московській області в одінцовському районі, уточнювали російські пропагандистські видання.

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Зазначимо, ілля кива підтримував росію у війні проти України. Ще до початку повномасштабного вторгнення колишній нардеп втік на територію країни-агресора. Верховна Рада позбавила Киву мандату народного депутата у березні 2022 року.

Тоді ж Киві оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність і державній зраді.

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У листопаді 2023 року Киву засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна за кількома статтями Кримінального кодексу. Вирок виконати було неможливо, оскільки екс-нардеп продовжував перебувати на території росії.

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