В росії повідомили про смерть екснардепа-зрадника киви

Колишнього нардепа-зрадника Іллю Киву нібито було знайдено мертвим.

Про це повідомив російський пропагандистський телеканал.

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При цьому в мережі уточнюють, що Киву виявили мертвим в Одінцово (місто в московській області).

Обставини та причини смерті українського політика-зрадника поки що невідомі.

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Нагадаємо, Ілля Кива є проросійським екс-нардепом. Він неодноразово вирізнявся скандальними заявами, зокрема називав українців жебраками і звинувачував у всіх бідах США.

Ще у березні минулого року одіозного нардепа оголосили у міжнародний розшук.

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А вже цього року суд визнав Іллю Киву винним у державній зраді і не лише. Він отримав 14 років ув'язнення заочно з конфіскацією майна. Оскільки колишній чиновник переховується на території росії, застосувати вирок поки що неможливо.

Раніше стало відомо про напад на зрадника та колишнього нардепа Олега Царьова у Криму, внаслідок якого він отримав серйозні травми.

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