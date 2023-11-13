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Плюс конфіскація майна: зраднику Киві ухвалили вирок в Україні

14:59 13 листопада 2023
Ілля Кива

Колишнього нардепа від ОПЗЖ іллю киву засудили до 14 років ув'язннення з конфіскацією майна за кількома статтями Кримінального кодексу. Про це повідомили в Личаківському районному суді Львова.

«Суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації), ч.1 ст. 111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України), ч.2 ст. 436−1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади), ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу України та остаточно призначив Іллі Киві покарання у виді позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна», — йдеться у повідомленні суду.

Розгляд кримінального провадження здійснювався у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки останній переховується від органів слідства та суду на території держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором, а саме: на території російської федерації, а також оголошений у міжнародний розшук.

Вказано, що протягом тридцяти днів з дня проголошення вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду.

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Як писали «ФАКТИ», раніше в СБУ повідомили про знешкодження у Києві злочинного угруповання, яким з росії керував колишній народний депутат ілля кива.

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