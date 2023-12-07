Середина поточного тижня, на який астрологи раніше давали поради всім знакам зодіаку, вважається вдалим часом для суттєвих змін. Так, глобальні справи, розпочаті у четвер, 7 грудня, мають відмінний шанс бути успішними. Це стосується як професійної царини, так і особистого життя. Втім, аби все вдалося, над цим необхідно добре попрацювати — само по собі нічого не втілиться у життя. Більш того, свої кроки необхідно добре продумувати, а не покладатися на інтуїцію.

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Овен

День чудово підходить для занять домашніми справами, наведення порядку, перестановки або зміни інтер'єру. Спілкування з близькими буде корисним і приємним: ви можете поділитися своїми переживаннями або обговорити спільні плани. Є шанс скористатися новими вдалими можливостями, інформує Ukr.Media.

Телець

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Перша половина дня стане для Тельців напруженою і не дуже вдалою. Доведеться розв'язувати проблеми, що несподівано виникають, і переносити зустрічі. Після обіду ситуація покращиться. Ви зможете здійснити деякі свої мрії, або дізнатися важливу цікаву інформацію.

Близнюки

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Справи йтимуть на лад, а всі проблеми вирішуватимуться на вашу користь. Однак зірки радять не вірити обіцянкам оточуючих і більше розраховувати на свої сили. Ваш дар переконання 7 грудня допоможе в переговорах: ви зможете домогтися потрібних вам результатів.

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Рак

Контролюйте свої слова, не робіть зауважень і не критикуйте близьких зайвий раз. Сьогодні ви легко можете образити людину і зіпсувати важливі для вас стосунки. Ракам потрібно легше дивитися на те, що відбувається, не концентруватися на невдачах, більше жартувати і робити компліменти.

Лев

Не варто планувати найближчі події: обставини швидко зміняться і вам доведеться підлаштовуватися під нову ситуацію. Близькі можуть не оцінити ваші ідеї або пропозиції, неправильно зрозуміти ваші наміри. У першій половині дня буде можливість збільшити свій дохід, укласти вигідну угоду.

Діва

Налаштовуйтеся на серйозну напружену роботу: з самого ранку 7 грудня вам доведеться займатися складними справами і вирішувати несподівані проблеми. Поділіться планами з рідними, вони дадуть корисну пораду і вкажуть вам на помилки. Вечір краще провести у веселій компанії, сходіть у гості або на концерт.

Терези

Сьогодні у Терезів очікуються складнощі у спілкуванні, з колегами і друзями може виникати нерозуміння і напруга. Потрібно буде повторювати кілька разів свої прохання або пояснювати їм завдання. Поспіх може призвести до помилок, тому дійте осмислено, контролюйте те, що відбувається.

Скорпіон

Спілкування цього дня буде корисним і приємним. Скорпіони познайомляться з цікавими людьми, почнуть стосунки, які з часом переростуть у міцну дружбу. День очікується напружений і плідний, тому вірте у свої сили і не бійтеся складних справ: удача на вашому боці.

Стрілець

Більше часу приділіть спілкуванню з близькими людьми. Їхня підтримка і теплі слова піднімуть вашу самооцінку і додадуть бадьорості. Можна попросити їх про допомогу в якійсь важливій і складній справі: вони вас не підведуть. 7 грудня Стрільців очікують приємні хвилюючі знайомства або побачення.

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Козоріг

Сьогодні можна підбити попередні підсумки виконаної роботи, зробити невелику паузу. Попереду на Козорогів чекають цікаві пропозиції та нові завдання, які їм не терпиться почати. У спілкуванні з оточенням будьте стриманішими, не тисніть на опонентів, поважайте їхню точку зору.

Водолій

Відкладіть важливі справи або переговори: сьогодні ситуація швидко змінюватиметься і багато планів доведеться переглядати. Невисокий рівень енергії не дасть змоги вам займатися складними енерговитратними справами, краще приділіть час невеликим рутинним питанням, які скупчилися на вашому столі.

Риби

Постарайтеся більше часу провести з коханими людьми, відверто поговорити, поділитися переживаннями. Це підніме Рибам настрій. Зірки радять не влазити в чужі справи, не давати порад, про які вас не просять. Ваше бажання комусь допомогти може бути неправильно зрозуміле.

Раніше астрологи назвали найвдаліші дні грудня-2023 для кожного із знаків зодіаку.

Фото Pixabay

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