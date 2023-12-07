Інші колір та матеріал: британські експерти про нові безпілотники рф

Згідно з оцінками британських експертів, російська федерація працює над вдосконаленням своїх ударних безпілотників і, вочевидь, також імпровізує. Цілком ймовірно, що деякі російські безпілотники були пофарбовані в чорний колір для кращого маскування під час нічних місій. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (колишній Twitter).

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Згідно з дописом, безпілотник, який був збитий наприкінці листопада, також був оснащений українською SIM-картою та модемом 4G для кращого контролю, пишуть британці. В агресивній війні проти України росія дедалі частіше використовує безпілотники для широкомасштабних атак з метою подолання протиповітряної оборони.

Втім, Україні все ще вдається нейтралізувати більшу частину дронів.

Додамо, що наприкінці жовтня в етері телемарафону речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що через чорний колір та матеріал дронів, який поглинає радіолокаційний сигнал, ППО України буде важче їх знешкоджувати.

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«Зараз бачимо, що вони використали карбон, який є поглинаючим для радіолокаційного сигналу матеріалом, і чорний колір. Це ускладнить роботу протиповітряної оборони, а саме — візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп», — повідомив Ігнат.

Про нинішній стан і посилення протиповітряної оборони країни читайте в інтерв'ю «ФАКТАМ» речника Повітряних Сил Юрія Ігната.

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