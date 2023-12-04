Не Patriot: в Повітряних силах назвали зброю, яка найкраще збиває дрони ворога

Найкраще у відбитті дронів-камікадзе, які росіяни постійно запускають по Україні, себе показує ЗРК Gepard.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, росіяни завдають удару великою кількістю БПЛА, і треба розуміти, що в кожного дрона завжди є своя ціль. Всі вони були спрямовані на якийсь військовий, інфраструктурний, стратегічний об'єкт. Не винятком була масована атака дронів на Київ 25 листопада.

«Таких об'єктів у Києві, які вони б хотіли уразити, повно. По-друге, вони змусили нас для відбиття цього удару витратити певний запас зенітних керованих ракет. Це вже друга, побічна мета — виснаження нашої ППО», — сказав Ігнат.

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Він розповів, що 40% збили мобільні вогневі групи зенітками, стрілецькою зброєю, щось збили Gepard, Crotale, а щось міг збити винищувач.

«Але для решти довелось застосовувати потужні ЗРК. Ворог це теж добре розуміє, тож мета виснаження у росіян теж є. Тому треба нарощувати кількість тих засобів, які будуть раціональними для збиття БПЛА. На сьогодні найкраще у цьому себе показує Gepard — це за співвідношенням затрат та ефективності. Але і він має обмежений радіус дії — 4,5 кілометри для збиття наземними снарядами», — пояснив Ігнат.

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Тому, за словами речника, Україні треба більше ЗРК Gepard та їхніх аналогів.

Зазначимо, що раніше представник ГУР Вадим Скібіцький назвав обмежені можливості української ППО однією з причин, чому росія змогла легко вразити енергетичну мережу минулого року.

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На його думку, тепер росіянам буде складніше досягнути поставленої мети, оскільки зараз Україна має потужнішу систему протиповітряної оборони. До того ж енергетики весь рік готувалися до відновлення ракетних та дронових ударів російських терористів. Скібіцький вважає, що масовані удари цього року можуть відновитися після початку осінньо-зимового періоду, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники.

Як повідомлялось, вночі 4 грудня російські війська атакували територію України за допомогою ударних безпілотників та авіаційної ракети. Було запущено 23 ударних БпЛА «Shahed-136/131». В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та керовану авіаційну ракету Х-59.

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