Вночі ворог випустив по мирних містах України 48 дронів-вбивць: скільки «шахедів» збила ППО

Вночі 6 грудня російський ворог знов атакував Україну «шахедами». Сили ППО збили 41 дрон.

В Командуванні Повітряних сил повідомили, що безпілотники росіяни запускали з двох напрямків — мис Чауда (Крим) та Курська область -рф.

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Зафіксовано пуски 48 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника.

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Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України, уточнили в ПВО.

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Сьогодні вночі під час повітряної тривоги лунали вибухи в Хмельницькому районі. В обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу сил ППО в регіоні.

Сили оборони Півдня повідомляли про рух «шахедів» у бік міста Старокостянтинів Хмельницького району.

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Крім того, від вечора 5 грудня агресор тричі обстрілював Нікополь. Бив з важкої артилерії, повідомив

голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені 4 приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Побитий газогін. Загиблих та постраждалих немає.

За його інформацією, 4 безпілотники знищили оборонці з ПвК «Схід» над областю. Збили шахеди в Кам'янському, Дніпровському та Павлоградському районах.

Нагадаємо, в ніч на 5 грудня було збито в небі України 10 з 17 дронів-камікадзе.

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