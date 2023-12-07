Два українські стартапи перемогли на міжнародному конкурсі європейських інноваторів в Афінах

У міжнародному конкурсі європейських інноваторів Jumpstarter 2023 в Афінах прийняли участь девʼять українських стартапів, з яких два визнані переможцями та отримали головні призи у 10 000 євро, а також підтримку для подальшого розвитку проєктів від Європейського інституту інновацій та технологій, повідомив Європейський інститут інновацій та технологій.

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У конкурсі було девʼять категорій, серед яких «Rebuild Ukraine», присвячена відбудові України та вперше представлена цього року. У цій категорії перемогу здобув стартап GAPPO, який розробив інноваційне рішення для ефективної шифрації операційної звітності в аграрному секторі. Друге та третє місця у цій номінації отримали UKRAINIAN LABORATORY INSTRUMENTS з багатофункціональним лабораторним пристроєм та Solar Optic із гібридною технологічною системою для енергоефективного природного освітлення.

У номінації Urban Mobility переможцем став стартап MeGoElectric, який розробляє доступні електричні вантажівки малої та середньої вантажності для компаній, які займаються транспортуванням вантажів.

Загалом до фіналу EIT Jumpstarter цього року потрапили понад 100 інноваторів з усієї Європи в дев’яти категоріях. За підсумками конкурсу журі визнало 27 проєктів, які можуть зробити суттєвий внесок у подолання актуальних викликів.

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До фіналу категорії увійшли шість українських стартапів, серед яких трійка переможців отримала 10 000 євро за перше місце, 5000 євро за друге і 2500 євро — за третє.

Гранд-фінал EIT Jumpstarter — щорічний конкурс стартапів за підтримки Європейського інституту інновацій та технологій, спрямований на підтримку ранніх стадій розвитку бізнес-ідей та виведення нових продуктів на ринок.

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