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Суспільство та люди

Металошукачі та поліцейські на вході: Кабмін вирішив посилити захист українських школярів

19:21 7 грудня 2023
Денис Шмигаль

На нараді в Кабінеті міністрів обговорили безпеку в закладах освіти під час війни. По це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Маємо максимально забезпечити комфортні та безпечні умови для навчання дітей. Насамперед у прифронтових областях, аби якнайбільше учнів могли навчатися очно. Також обговорили організацію безпечного середовища в освітніх закладах. Охорона поліцією, тривожна сигналізація, металодетектори тощо. Цього року затвердили відповідну Концепцію безпеки закладів освіти. Заслухали інформацію МОН та ДСНС про роботу в цьому напрямку. Доручив МОН, Мінінфраструктури, Мінфіну спільно з ОВА забезпечити реалізацію проєктів будівництва й реконструкції укриттів у закладах освіти за рахунок відповідної субвенції з держбюджету», — написав він.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що влада розпочинає впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища.

«Його основою має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей. Фахівців відбиратимемо за конкурсом, вони пройдуть ретельну перевірку та медогляд. Далі — спеціалізоване навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів. Відповідно пропускний режим теж потребує посилення. Тож у кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки. Вже скоро стартуємо із набором та відбором кандидатів. А поки що 70% закладів освіти обладнані тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони», — повідомив він.

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Як писали «ФАКТИ», російські окупанти нерідко обстрілюють заклади освіти. Так, нещодавно у Ромнах росіяни знищили школу і вбили чотирьох педагогів, які там знаходилися.

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