Дрони противника атакували Хмельницьку та Одеську області в ніч проти 7 грудня: скільки «Шахедів» вдалося збити

Під час чергової атаки з повітря ворог запустив по Україні 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, у ніч проти 7 грудня основними напрямками удару противника стали Одещина та Хмельнитчина.

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Дрони-камікадзе були запущені з мису Чауда (Крим).

«В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника. Залучалась зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи», — йдеться у повідомленні.

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На жаль, були й влучання на Одещині. За інформацією керівника обласної ОВА Олега Кіпера, ворог упродовж майже двох годин атакував Ізмаїльський район.

«Наші сили ППО збили переважну кількість „шахедів“, проте, на жаль, є влучання. Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС», — повідомив Олег Кіпер.

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За даними Генштаба ЗСУ, протягом доби, що минула, ворог завдав 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 160 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На фронті зафіксоване 91 бойове зіткнення:

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак ворога в районах Тернів, Веселого, Роздолівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 17 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку ворога в районі північніше Новодонецького Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника в районах західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удар по пункту управління та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 вертольоту, 1 зенітно-ракетному комплексу, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів та 2 артилерійських засобах противника.

Втрати особового складу російської окупаційної армії перевищили 336 тисячі військових.

Фото Генштабу ЗСУ

Раніше український генерал Віктор Муженко, який свого часу був начальником Генерального штабу Збройних сил України, наголосив на необхідності переформатувати фронт, перейшовши до «стратегічно активної оборони» і створивши потужний, добре підготовлений резерв.

Фото з мережі

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