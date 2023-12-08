Завдали державі збитків на 1,9 млн грн: на держпідприємстві вкрали гроші для закупки обладнання для СУ-27

В Україні викрито екскерівника оборонного держпідприємства та трьох його спільників, яяких підозрюють в розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України). Мова йде про шахрайські оборудки при закупівлі обладнання для військових літаків. Збитки, завдані державі, попередньо оцінено у 1,9 млн грн, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Один зі спільників оборудки

За даними слідства, держпідприємство мало відремонтувати обладнання бойових військових літаків СУ-27. Але директор підприємства разом зі спільниками організували фіктивну закупівлю нового модуля підсилення потужності для військового обладнання. Так у серпні 2023 року було укладено договір з ФОП про нібито поставку комплектуючих на 3,9 млн грн. Для прикриття незаконної діяльності посадовець надав підлеглим вказівку оформити акт вхідного контролю обладнання та видав ряд документів для оплати.

Для того ж, аби розрахунок за фактично непоставлений товар не потрапив під процедури фінансового моніторингу, кошти перераховували підконтрольному ФОП-постачальнику частинами (так сума разового перерахування не перевищувала 400 тис грн).

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Але правоохоронці викрили протиправну схему та попередили перерахування 2 млн грн від суми договору, а на рахунки суб’єкта господарювання наклали арешт.

Під час обшуків вилучили й обладнання, яке за висновками експертиз, на момент його поставки було у несправному стані.

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Несправне обладнання

Сума розтрачених бюджетних коштів т.ч. складає майже 1,9 млн грн.

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Наразі у рамках кримінального провадження встановлюється правомірність ще ряду укладених договорів. Перевіряється якість, комплектність та справність поставленого обладнання.

Тим часом трьом співучасникам обрано запобіжні заходи. У зв’язку з неодноразовою неявкою ексдиректора держпідприємства суд надав дозвіл на його затримання для доправлення в суд.

Нагадаємо, також, як напередодні вторгнення росії у Львові викрили ексочільника оборонного заводу. Правоохоронці довели, що його діяльність призвела до фактичного «роззброєння» декількох комплексів української ППО на суму майже 2,4 млн гривень.

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