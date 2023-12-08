Найстаршого боксера світу побили в його дебютному бою на профірингу: відео жорстокого нокауту

У рамках регіонального турніру в концертному залі «Техаський трубадур» у Нешвіллі (штат Теннессі, США) відбувся незвичайний боксерський поєдинок, у якому різниця у віці між суперниками склала цілих 35 років, повідомляє The Sun. У рингу зійшлися 23-річний Джашон Хантер і 58-річний Скотт Інгленд, який дебютував цього вечора на професіональному рингу.

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На початку бою ветеран зумів завдати своєму молодому опоненту кілька ударів, але незабаром опинився на настилі рингу. Інгленд зумів піднятися, але вже на 47-й секунді першого раунду опинився у жорстокому нокауті.

Втім, Інгленд не дуже засмутився через свій провальний дебют у професіоналах, адже він став найбільш віковим боксером світу, який дебютував у професіональному боксі, і напевно тепер потрапить до Книги рекордів Гіннеса. Є привід для радості і у Хантера, який після шести поразок, нарешті, відсвяткував свій перший успіх на профірингу.

Скотт Інгленд

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«Цей хлопець упіймав мене швидким ударом, якого я не бачив, і це був хороший удар, — прокоментував поєдинок Скотт Інгленд. — Я не знаю, чи він зламав мені ніс, але мій ніс сьогодні досить великий і розсічений. Він уклав мене, і я гадки не мав, де перебуваю.

Знаєте, взагалі нічого не пам'ятаю. Після бою я переглянув відео. О, чувак, та я встиг завдати тобі кількох ударів!"

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Як виявилося, Скотт Інгленд раніше не боксував навіть у аматорах. Він — колишній радіо-діджей, ведучий новин та автор кантрі-музики. У молодості він написав листа легендарному Мухаммеду Алі, після чого вони стали друзями.

«Коли я вперше увійшов до його вітальні, він запитав, ти боксер? Я сказав ні, чемпіоне, я недостатньо крутий для цього, і це не так. Втім, через 40 років я ще досить крутий», — згадував Скотт Інгленд свою першу зустріч із легендою боксу.

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Юний Скотт Інгленд та легендарний Мухаммед Алі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксер із США відправив суперника у скандальний нокаут на 4-й секунді бою.

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