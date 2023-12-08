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Шоу-бізнес

Пора готувати колядки: ROXOLANA та Юлія Юріна випустили альбоми святкових пісень

16:06 8 грудня 2023
ROXOLANA

Напередодні Різдва, яке відзначатимуть в Україні 25 грудня, та новорічних свят зірки шоубізнесу створюють святковий настрій. Співачка ROXOLANA випустила альбом колядок в сучасній обробці «Настрій:колядувати» та Юлія Юріна — збірку «Пісні на Різдво». Разом з ROXOLANA заколядували Дантес, Монатік, KAZKA, Пилип Коляденко із Kadnay, переможниця 12-го сезону Голосу Марія Квітка. Серед пісень — «Добрий вечір тобі, пане господарю» — це ремікс на колядку у виконанні Тіни Кароль із вже легенадарної «Різдвяної історії» з використанням її запису.

А Тімур Мірошніченко, Женя Янович, Олександра Машлятіна з «Жіночого Кварталу» та автор легендарного мемчика «скоро вже буда Паска» Матвій, який набрав мільйони переглядів у мережі, записали теплі привітання.

Юля Юріна випустила 4 треки. Дві колядки «У Києві та на камені» та «Ластівочка» вона виконанала, а капела, щоб показати, як традиційні пісні звучали багато років тому. А от «Щедрий вечор» — в електронному аранжуванні.

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«Дві пісні — це моє авторське переосмислення у сучасному вигляді, а ще дві — повага до тієї роботи, яку робили фольклористи, щоб ці традиційні пісні дійшли до нас та були почуті», — зазначила співачка.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у День Святого Миколая Анна Трінчер, Злата Огнєвіч, Олена Омаргалієва та інші артисти представили особливий подарунок

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