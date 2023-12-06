У День Святого Миколая Анна Трінчер, Злата Огнєвіч, Олена Омаргалієва та інші артисти представили особливий подарунок

У День Святого Миколая зірки українського шоубізнесу Олена Омаргалієва, Злата Огнєвіч, Анна Трінчер, Позитив, DEMCHUK та ENLEO підготували для прихильників особливий подарунок. Вони випустили атмосферний кліп про віру в чудо.

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Ініціаторкою ідеї стала співачка Олена Омаргалієва, яка запросила своїх колег записати рімейк її торішньої пісні «Святий Миколай». Артисти об’єднались, щоб подарувати святковий настрій українцям, а також нагадати, що новорічні дива дійсно існують.

У відео артисти разом прикрасили ялинку, накрили святковий стіл. В очікуванні Святого Миколая артисти разом співають про заповітні мрії, даруючи усім навкруги казковий настрій. Режисером відеороботи став Anton Proza.

«В такі непрості часи для України дуже хочеться, щоб кожен відчув радість від новорічних свят. Нехай наш „Святий Миколай“ подарує усім, хто послухає цю пісню та подивиться відео, гарний настрій, позитивні емоції та віру у щасливе майбутнє. Я вдячна усім, хто доєднався до створення маленького дива, адже разом ми можемо творити чудеса», — розповіла Олена.

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Усі виручені кошти з прослуховування пісні «Святий Миколай» на музичних платформах артисти передадуть на допомогу 9-річному хлопчику Дмитру з Чернігова, у якого війна забрала маму та дім.

Також читайте у «ФАКТАХ», як зірки шоу-бізнесу ставляться до Дня Святого Миколая і чи даруватимуть подарунки.

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