Вручення повісток у спортзалах: в обласному ТЦК прокоментували ситуацію

В той час, як на Харківщині збираються «шукати» потенційних мобілізованих у розважальних закладах, на Закарпатті вирішили зробити акцент на спортзалах і фітнес-центрах.

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Так, місцеве видання написало, що працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки обійшли в Ужгороді 5 грудня спорткомплекси, де вручали повістки.

Подія викликала такий розголос, що Закарпатський ОТЦК та СП був змушений прокоментувати дії своїх підлеглих, але коментар військових у мережі навряд чи порадував ухилянтів.

«У зв’язку з певним суспільним ажіотажем навколо вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах краю інформуємо про наступне. …Працівники Закарпатського ОТЦК та СП у законний спосіб продовжують в рамках мобілізаційних заходів вручати повістки. На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога», — йдеться у повідомленні.

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У ТЦК нагадали, що військові на фронті захищають країну вже майже два роки й чекають на заміну.

«Просимо також зрозуміти, що у ЗСУ, у першу чергу — люди, у тому числі ваші знайомі, ваші друзі, батьки, чоловіки, сини й доньки, які чекають на заміну або поповнення», — пишуть військкоми.

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При цьому в ТЦК нагадали, що вручення повістки не означає, що призовника відразу забирають на війну. Спочатку уточнюються дані, призовник проходить медичний огляд і вже тільки після цього, якщо людина придатна до служби, видається мобілізаційне розпорядження. Відтак призовник їде вчитися.

Схоже, рейд співробітників військкомату справив на місцевих чоловіків таке враження, що навіть автори ролика «Втеча з Шоушенка по-мукачівські» про те, як мобілізований вислизнув з будівлі ТЦК, були змушені його переробити.

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В новій версії йдеться про те, що насправді чоловік начебто дуже хотів служити, і навіть сам видерся на третій поверх військкомату, щоб бути присутнім на ВЛК.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні мобілізація стане можлива без участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Міністерство оборони почало співпрацю з рекрутинговими компаніями. У відомстві вважають, що ідея рекрутингу виглядатиме більш привабливо, аніж традиційна мобілізація за повістками. Такий підхід дозволить набирати у підрозділи вузькопрофільних спеціалістів, яких складно знайти через мобілізацію.

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