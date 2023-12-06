Дані в ТЦК передавати не будуть: адвокат розповів, який спосіб мобілізації «придумали» в Україні

Більшість чоловіків призовного віку не надто довіряють заявам Міністерстві оборони про те, що громадян збираються призивати на військову службу «по-новому» — без допомоги військкоматів.

РЕКЛАМА

На що саме сподіваються військкоми, розповів адвокат Сергій Гула.

За його словами, відомство почало співпрацю з рекрутинговими компаніями і таким чином сподівається, що мобілізація стане можлива без участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Очікується, що ідея рекрутингу виглядатиме більш привабливо, аніж традиційна мобілізація за повістками, адже дозволить набирати у підрозділи вузькопрофільних спеціалістів, яких складно знайти через мобілізацію, пише «Апостроф».

РЕКЛАМА

Представники компаній з пошуку роботи будуть взаємодіяти безпосередньо із військовими частинами. Водночас, персональні дані кандидатів не передаватимуть у ТЦК. Відмова від пропозиції не означатиме насильного вручення повістки й примусову мобілізацію за місцем перебування.

Потенційні військові будуть вести комунікацію виключно з фахівцями-рекрутерами, і зможуть відмовитись, якщо вакансія не підійде.

РЕКЛАМА

Таким чином, військовозобов’язані, які хочуть служити, але не хочуть потрапити «не туди», матимуть ширші можливості і гарантію того, що влаштуються на бажану посаду у заздалегідь обраний підрозділ Сил оборони.

За словами юриста, компанії рекрутери будуть безплатно працювати в інтересах армії. Також Міноборони продовжує вести переговори з іншими компаніями з ринку працевлаштування, додав юрист.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, в Раді майже визначились з мобілізацією та відстрочкою для тих, хто навчається у вишах.

271

Читайте нас у Facebook та Instagram