Легендарний «Будівельник» знявся з чемпіонату України серед сезону: що сталося

Найтитулованіший баскетбольний клуб України, 11-разовий (і чинний!) чемпіон країни столичний «Будівельник», який свого часу тренував олімпійський чемпіон, повідомив вітчизняну федерацію про припинення виступів у суперлізі, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

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У листі клубу зокрема говориться, що причиною рішення стали «втрата спонсорської підтримки та відсутність власного фінансування з метою недопущення подальшого поглиблення заборгованості перед гравцями та адміністрацією клубу».

Зазначимо, що на тепер команда Дмитра Забірченка з 10 перемогами у 13 матчах посідає у турнірній таблиці друге місце, поступаючись лише «Дніпру», який кияни обіграли на початку тижня. Теперь всі результати «Будівельника» в сезоні будуть анульовані.

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Додамо, що у своїй славній історії «Будівельник» був чемпіоном Радянського Союзу 1989 року, сім разів брав «срібло» союзної першості та вісім разів — «бронзу». За роки незалежності столичний клуб здобув 17 трофеїв на внутрішній арені, а 2013 року дістався півфіналу єврокубка. У різні роки кольори команди захищали такі знамениті баскетболісти, як Олександр Білостінний, Олександр Волков, Анатолій Поливода, Володимир Ткаченко, Андрій Подковиров, Віталій Потапенко, Станіслав Медведенко та багато інших.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній баскетболіст «Будівельника» помер від серцевого нападу у 33 роки.

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Фото ФБУ

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