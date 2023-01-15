Колишній баскетболіст збірної України помер у 33 роки

У віці 33 років через проблеми із серцем помер ексбаскетболіст низки українських клубів та національної збірної Руслан Отверченко.

Про смерть спортсмена повідомила на своїй сторінці в Instagram його колишня дружина Ольга. «Сьогодні вночі не стало моєї улюбленої людини, мого колишнього чоловіка, батька моїх дітей (у баскетболіста залишилися 7-річний син та 5-річна донька. — Авт.). R.I.P.» — написала жінка.

Зазначимо, що Отверченко, який лише 6 січня відсвяткував своє 33-річчя, народився в 1990-му в Монголії, де проходив військову службу його батько. Баскетболом почав займатися вже після переїзду до України, в Миколаєві. За свою кар'єру виступав в Україні за БК «Київ», БК «Донецьк», «Будівельник» (став чемпіоном країни у 2017-му), «Прометей», «Черкаські мавпи», також провів один сезон в Іспанії, де захищав кольори «Манреси».

Починаючи з 15-річного віку, виступав за різні юнацькі збірні України, а у складі національної команди грав на Євробаскеті-2017, де підопічні Євгена Мурзіна дійшли до 1/8 фіналу, поступившись майбутнім тріумфаторам — словенцям.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексбаскетболіст збірної України Данило Козлов помер у Польщі за два дні після ювілею.

Фото ФБУ

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