Український гігант Крикля став чемпіоном світу у суперважкій вазі з тайського боксу: відео видовищного нокауту

На стадіоні Lumpinee Boxing Stadium у Бангкоку (Таїланд) відбувся поєдинок за титул чемпіона світу з тайського боксу в суперважкій вазі за версією WBC між чинним володарем поясу австралійцем Алексом Робертсом і українцем Романом Криклею, який утримує, до речі, титул чемпіона світу з кікбоксингу.

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32-річний уродженець Краснограда Харківської області чудово розпочав поєдинок і в другому раунді ефектно нокаутував опонента, ставши чемпіоном світу в суперважкій вазі з тайського боксу.

Додамо, що наприкінці 2022 року Крикля, зріст котрого 2 метри, захистив титул чемпіона One Championship з кікбоксингу в напівважкій вазі, здобувши перемогу над іранцем Іраджею Азізпуром. Унікальний хлопець Крикля — чемпіон світу у двох видах спорту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з тайського боксу Олексій Янін загинув під час оборони Маріуполя.

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Фото One Championship

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