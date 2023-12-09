36.91 / 37.41 39.92 / 40.54
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Український гігант Крикля став чемпіоном світу у суперважкій вазі з тайського боксу: відео видовищного нокауту

15:03 9 грудня 2023
Роман Крикля

На стадіоні Lumpinee Boxing Stadium у Бангкоку (Таїланд) відбувся поєдинок за титул чемпіона світу з тайського боксу в суперважкій вазі за версією WBC між чинним володарем поясу австралійцем Алексом Робертсом і українцем Романом Криклею, який утримує, до речі, титул чемпіона світу з кікбоксингу.

32-річний уродженець Краснограда Харківської області чудово розпочав поєдинок і в другому раунді ефектно нокаутував опонента, ставши чемпіоном світу в суперважкій вазі з тайського боксу.

Додамо, що наприкінці 2022 року Крикля, зріст котрого 2 метри, захистив титул чемпіона One Championship з кікбоксингу в напівважкій вазі, здобувши перемогу над іранцем Іраджею Азізпуром. Унікальний хлопець Крикля — чемпіон світу у двох видах спорту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з тайського боксу Олексій Янін загинув під час оборони Маріуполя.

РЕКЛАМА

Фото One Championship

РЕКЛАМА

259

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вбивство

Четверо військових загинули внаслідок п'яної суперечки у Мирнограді на Донбасі, — екснардеп Мосійчук

Тетяна Літвінова

Схуднути до Нового року: Тетяна Литвинова порадила незвичайну страву

Печиво

«Бабусине» печиво від Лізи Глинської: готується легко, швидко та з простих інгридієтів

Салат з буряком та оселедцем

Приготуйте норвезький салат із оселедцем — і ви забудете про «шубу»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту