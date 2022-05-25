Чемпіон світу загинув під час оборони Маріуполя

Трагічні новини продовжують надходити з Маріуполя, де тривалий час українські воїни-герої тримали оборону міста. У тому числі продовжує поповнюватися іменами спортсменів, які віддали життя за рідну країну, спеціально створений сайт.

Міністерство молоді та спорту України повідомило про те, що під час бойових дій, мужньо захищаючи місто на березі Азовського моря, загинув чемпіон України з кікбоксингу та чемпіон світу з тайського боксу (муай-тай) Олексій Янін, який мав позивний «Таєць». Як повідомляє джерело, спортсмен пав смертю хоробрих ще на початку квітня, але про це стало відомо лише зараз.

Додамо, що Янін займався боксом із 9 років, а в муай-тай прийшов у 21-річному віці. У 2014-му, після окупації Криму та початку війни на Донбасі, Олексій вступив до лав ЗСУ, а після завершення контракту продовжив службу в підрозділі «Азов». Повномасштабне вторгнення окупантів із Росії боєць зустрів на сході нашої країни та був одним з тих, хто «привітно» зустрічав рашистів у Маріуполі. У загиблого залишилися дружина Тамара та син Назарій.

У бійця залишилися дружина та маленький син

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий чемпіон України з боксу Олег Прудкий загинув у бою з російськими окупантами.

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