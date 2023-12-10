До Нового року залишається рівно три тижні, і сьогодні, 10 грудня, представників багатьох сузір'їв почне опановувати святковий настрій, попереджають астрологи.

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У деяких людей з'явиться шанс виявити свої унікальні здібності та завоювати повагу оточуючих. Крім того, можливий початок плідної співпраці та нових відносин, певні фахівці.

Так як сьогодні вихідний день, то процес пробудження варто зробити повільним і комфортним.

Також можна проявити трохи «телячих ніжностей» до близьких.

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І після цього всім разом прогулятися по засніжених околицях.

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Повернувшись же додому, варто уважно прочитати гороскоп на вихідний день.



Овен

Відкладіть усі серйозні справи і присвятіть день своїм улюбленим заняттям і приємному спілкуванню. Розмови із впливовими та професійними людьми будуть для Овнів корисними, подарують їм цікаві ідеї. Однак вам не варто відвідувати сьогодні громадських місць: є ймовірність застудитися.

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Телець

Якщо в минулому ви ухвалювали правильні рішення, цей день пройде вдало. Однак якщо ви припустилися помилок, невдачі 10 грудня сипатимуться на вас, як із рогу достатку. Вам доведеться коригувати свої плани і діяти відповідно до ситуації. Не бійтеся просити про допомогу рідних, вони чудово впораються.

Близнюки

Сьогодні в пріоритеті мають бути справи і проблеми ваших коханих. Відкладіть свої власні заняття і допоможіть тим, хто вас потребує. Близнюки можуть бути занадто дратівливими й емоційними, тому їм необхідно більше часу провести на самоті.

Рак

Із самого ранку Раки відчують деяку загальмованість, тому справи, що вимагають швидкої реакції або підвищеної уваги, краще відкласти. Корисно зайнятися легкою домашньою роботою або тим, що приносить вам радість. В особистих стосунках проявляйте ініціативу, будьте наполегливішими.

Лев

Спілкування з родичами може бути напруженим: вам складно зрозуміти одне одного і дійти згоди. Щоб не затіяти сварку, проявляйте ввічливість, поступайтеся і шукайте компроміси. Дайте своєму партнеру більше свободи, дозвольте бути самостійним: це піде вам обом на користь.

Діва

Є ймовірність, що 10 грудня потік інформації накриє вас із головою і часу на дійсно важливі справи просто не залишиться. Виберіть кілька першорядних справ, які більше не можуть чекати, і сконцентруйтеся на їхньому виконанні. Зустрічі або переговори сьогодні пройдуть успішно.

Терези

Ваші критичні зауваження або гострі слова можуть легко образити співрозмовника, тому зірки радять уважно стежити за своїми емоціями і не псувати стосунки. Напруга минулих днів дасть про себе знати: Терезам потрібно більше часу виділити на відпочинок і відновити запас енергії.

Скорпіон



Складнощі сьогоднішнього дня Скорпіонам краще долати креативно, застосовуючи творчий підхід. Сміливо висловлюйте свою думку, пропонуйте незвичайні методи, і тоді удача буде на вашому боці. Близькі будуть вам корисні, звертайтеся до них по допомогу або за порадою.

Стрілець

Оточення сьогодні дратує вас, викликає негативні емоції. Щоб не почати сварку, намагайтеся обмежити контакти, проведіть день на самоті. Зробіть собі невеликий подарунок, сходіть у перукарню або на масаж. Це поліпшить ваш настрій і дасть змогу дивитися на речі оптимістично.

Козоріг

На вас очікує день, наповнений важливими подіями і новими цікавими можливостями, які потрібно постаратися не пропустити. Що більше ви спілкуєтеся, то вищий шанс почути цікаву ідею або отримати пропозицію про партнерство. Не варто складати плани, дійте інтуїтивно.

Водолій

Підвищену тривожність і дратівливість відчуватимуть Водолії 10 грудня. Корисно відкрито висловлювати свою думку, довіряти людям і проявляти дружелюбність. Зірки радять усі важливі рішення перенести на інший день. Займіться плануванням, намітьте нові цілі.

Риби

Вдалий і плідний день очікується у Риб. У вас сьогодні підвищений рівень енергії і гарний настрій, що дасть змогу займатися будь-якою справою і досягати високих результатів. Однак хтось може негативно висловитися на вашу адресу і зіпсувати ваш робочий настрій.

Щодо погоди: 10 грудня в Україні буде хмарно, прогнозують фахівці Укргдірометцентру.

У східних, північно-східних та Дніпропетровській областях невеликий сніг, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; у Запорізькій, Херсонській області та в Криму невеликий, вночі помірний дощ, вдень на крайньому заході країни невеликий сніг; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями туман.

На дорогах країни, крім крайнього півдня, подекуди ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 5−10 м/с. Температура близько 0°; на півдні країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0−5° тепла.

Синоптична карта на 10 грудня

На Київщині також буде хмарно, але без істотних опадів. Вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5−10 м/с. Температура по області нь від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 2−4° морозу, вдень близько 0°.

На щастя, суттєвих магнітних сьогодні бур не очікується, запевняють фахівці.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Тому як у жінок, так і у деяких чоловіків є чудовий шанс трохи «пошаманити» — зробити спробу при бажанні «наворожити» собі трохи грошей. Як це зробити, розповів київський мольфар Макс Гордєєв.

Нагадаємо, що 2024 рік, який вступить у свої права вже через 21 день, стане переломним у долі п'яти знаків зодіаку.



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