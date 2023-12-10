Магістратура не допоможе: хто зі здобувачів «магістерки» не зможе уникнути мобілізації

Схоже, спроби співробітників військкоматів розширити коло мобілізованих за рахунок відвідувачів спортзалів та розважальних закладів не приносять бажаного результату.



Тому народні обранці розглядають ініціативу, згідно з якою відстрочка буде надаватися тільки в тому разі, коли здобувач наукових знань вступає до магістратури вперше. Якщо вдруге, тоді — ні.

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Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький розповів в ефірі «Українського радіо».

За його словами, зараз біля 55% студентів — це чоловіки. Найбільше — на магістерському рівні. 65% контрактників «магістерки» — хлопці.

«Переважаюча більшість студентів на бакалавраті — 18−21 рік, а на магістерку дуже часто вступають люди старшого віку, призовного чи мобілізаційного. Зараз мобілізаційний вік — це 27 років. Є закон, який ухвалений ВР, але ще не підписаний Президентом, щоб знизити мобілізаційний вік до 25 років. Тож люди часто використовують вищу освіту як засіб оминати військову службу», — пояснив він.

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Він визнав, що мобілізаційний ресурс в Україні є «проблематичний».

«Зараз у ВР є декілька ініціатив, які говорять про те, як з цим впоратися, бо ми розуміємо, що мобілізаційний ресурс в Україні є проблематичним. На сьогодні пропозиції, які стоять перед ВР, фактично зводяться до того, що якщо особа здобуває такий рівень освіти вперше, то їй може бути надана відстрочка. Якщо ж ти вже маєш, наприклад, магістерський рівень, то подвоєння того самого рівня не дає відстрочки», — розповів Винницький.

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Нагадаємо, що на Закарпатті спроби співробітників ТЦК та СП розширити базу мобілізованих за рахунок рекреаційних закладів привели до гучного скандалу.

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