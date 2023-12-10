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Суспільство та люди

Магістратура не допоможе: хто зі здобувачів «магістерки» не зможе уникнути мобілізації

10:16 10 грудня 2023
Студенти університету

Схоже, спроби співробітників військкоматів розширити коло мобілізованих за рахунок відвідувачів спортзалів та розважальних закладів не приносять бажаного результату.

Тому народні обранці розглядають ініціативу, згідно з якою відстрочка буде надаватися тільки в тому разі, коли здобувач наукових знань вступає до магістратури вперше. Якщо вдруге, тоді — ні.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький розповів в ефірі «Українського радіо».

За його словами, зараз біля 55% студентів — це чоловіки. Найбільше — на магістерському рівні. 65% контрактників «магістерки» — хлопці.

«Переважаюча більшість студентів на бакалавраті — 18−21 рік, а на магістерку дуже часто вступають люди старшого віку, призовного чи мобілізаційного. Зараз мобілізаційний вік — це 27 років. Є закон, який ухвалений ВР, але ще не підписаний Президентом, щоб знизити мобілізаційний вік до 25 років. Тож люди часто використовують вищу освіту як засіб оминати військову службу», — пояснив він.

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Він визнав, що мобілізаційний ресурс в Україні є «проблематичний».

«Зараз у ВР є декілька ініціатив, які говорять про те, як з цим впоратися, бо ми розуміємо, що мобілізаційний ресурс в Україні є проблематичним. На сьогодні пропозиції, які стоять перед ВР, фактично зводяться до того, що якщо особа здобуває такий рівень освіти вперше, то їй може бути надана відстрочка. Якщо ж ти вже маєш, наприклад, магістерський рівень, то подвоєння того самого рівня не дає відстрочки», — розповів Винницький.

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Нагадаємо, що на Закарпатті спроби співробітників ТЦК та СП розширити базу мобілізованих за рахунок рекреаційних закладів привели до гучного скандалу.

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