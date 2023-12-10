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Шоу-бізнес

Просто ідеал краси: Варя Кошова замилувала шанувальників новими фото

11:20 10 грудня 2023
Варвара з татом

Старша донька друга президента Євгена Кошового Варвара, яка збирається здобувати вищу освіту в Польщі, продовжує радувати фанатів (а їх у неї вже чимало) новими знімками.

Фотосесія на природі

Так, декілька годин тому вона розмістила у Мережі фото, на яких студійна зйомка подана під виглядом фотосесії на природі. На одному з них дівчина мило посміхається уявному співбесіднику, а на іншому — лагідно сміється у об'єктив.

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По знімках можна зробити висновок, що з віком Варя все більше стає схожа на маму — росте такою ж красунею.

Тому фанати, звичайно, не могли не вибухнути масою компліментів.

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При цьому спектр їх висловлювань дуже широкий — від нейтральних «ВАУ», «Снігуронька», «Бусинка», «Така ніжна», «Ідеал краси», «Неперевершена» до цілком відвертих «Варю, я на вас молюся», «Я щас упис***сь яка красива», «Боже, що за краса», «Вона шикарна і неповторна як візерунок сніжинки».

Перевершив же всіх користувач, який у своїх висловлюваннях піднявся до «планетарних масштабів»: «Коли ти посміхаєшся, ноги підгинаються, а планети вибухають».

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Тому, схоже, мамі і тату маленької красуні доведеться докласти чимало зусиль для того, щоб «відбиватися» від занадто настирних залицяльників.

Нагадаємо, що влітку Варю «заскочили» на слуханні російської попси, але після «бесіди з батьками» вона досить швидко оволоділа рідною мовою і повністю перейшла на неї.

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