Думками не в Україні: друг Зеленського Кошовий зізнався, де збирається навчатися його старша донька
Зірка Студії «Квартал 95» і друг президента Володимира Зеленського Євген Кошовий, зазвичай не приховує, які труднощі трапляються в їх сім'ї через виховання дітей, зокрема, старшої доньки Варвари.
Не став він «засекречувати» і той факт, що 15-літня дівчина навчається у школі і думає про майбутнє — про вступ до університету.
Але в планах у неї, на жаль — здобуття професії не в Україні.
Як виявилось, Варя обирає між трьома вищими навчальними закладами, але всі вони розташовані у Польщі.
За словами люблячого батька, дівчинка хоче вступити на творчу спеціальність, тому активно вивчає польську мову.
«Хоче вокал, акторську майстерність», — авторитетно заявив Євген Кошовий.
Крім цього, Євген Кошовий анонсував деталі майбутнього концерту «Єдиного Кварталу», розповів, чи будуть запрошені звичайні глядачі на зйомку і що змінилося після появи «Жіночого кварталу».
Нагадаємо, що раніше Варвара довела, що їй по вивчати мови, адже вона почала досить впевнено спілкуватися українською.50