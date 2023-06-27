Найкраща «мушля» на узбережжі: Варя Кошова довела, що добре оволоділа українською

Після недавнього скандалу зі старшою донькою, коли актор Євген Кошовий був змушений пояснювати, чому Варя слухає російську «попсу», друг Зеленського обіцяв «провести бесіду» з дівчиною.

Вочевидь, це йому та його дружині вдалося зробити, тому що в останньому пості Варвара зробила запис вже українською мовою.

До того ж вона вжила слово, яке, певно, відомо далеко не всім українцям.

«Мушля», — написала Варя, підписавши таким чином фото, на якому стоїть на березі моря.





Підписники відразу кинулись пропонувати переклад слова: «перлина», «ракушка» і т.д.

Крім того, не обійшлося без компліментів: «яка красива», «найкраща мушля, яку я бачив», «прекрасна», «тепер я легенда — побачив Варю, можна й помирати».



Дехто з читачів посту додав, що також знаходиться в Болгарії.

Таким чином, Варя, певно, реабілітувалася у прихильників за випадок з російськими піснями, і кількість її читачів в мережі зросте в рази.

Нагадаємо, Варварі Кошовій 15 років. Вона вже давно вийшла з тіні знаменитого тата. Дівчина встигла засвітитися в серіалі, двічі брала участь у музичному проєкті «Голос.Діти», у «Розсміши коміка» та «Ліга сміху». Вона дуже активна у соцмережах.

79

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram