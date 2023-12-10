В столиці погіршилася погода: КМДА звернулася з попередженнями до водіїв та пішоходів

У неділю, 10 грудня, в Києві погіршилася погода. Як і прогнозували синоптики, столицю огорнув сильний туман, видимість знизилася до 200−500 метрів.

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Тому в Київській міській державній адміністрації (КМДА) звернулися з застереженням до водіїв та пішоходів.

Водіям радять дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Пішоходів влада столиці закликала бути уважними та обережними, а також одягати світловідбивні елементи — флікери, Це дозволить бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

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Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, сьогодні на сході, північному сході та у Дніпропетровській області вдень йтиме сніг та мокрий сніг. Місцями можливий дощ. У Запорізькій, Херсонській області та в Криму очікується помірний дощ. У Києві сьогодні хмарно, але без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця.

А за прогнозом синоптикині Наталки Діденко з понеділка, 11 грудня, в Україні повсюди очікується потепління і відлига.

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