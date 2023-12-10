Замість тилу відправляють на штурм: нардеп-кіборг розповів про важку ситуацію з мобілізацією

В Україні вже скоро як два роки триває повномасштабна війна, а проблем з проведенням мобілізації не стає менше. В той час, як деякі українці «різко захотіли» здобувати магістерський ступінь, на фронт відправляють обмежено придатних чоловіків.

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Про це заявив ветеран війни, народний депутат від фракції «Голос» Роман Костенко, передає «Апостроф».

За його словами, якщо військово-лікарська комісія встановлює військовозобов'язаному часткову придатність, його мають розподілити на тилову посаду. Але за фактом відбувається інше, і трапляються випадки, коли таких громадян переводять у штурмові підрозділи.

Костенко зазначає, що обмежено придатною таку людину вважає виключно лише ТЦК, а все кардинально змінюється, коли чоловік потрапляє у розпорядження Сил оборони.

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«Будь-який командир має право поставити його на будь-яку посаду… І потім мені дзвонять і кажуть: а я вже штурмовик, хоча не можу на себе і бронежилет одягнути, тому що просто нести його не можу. І ця проблема є», — зазначив нардеп, коментуючи проблеми з мобілізацією.

Він вважає, що якщо подібні «обмани» триватимуть — інші військовозобов'язані громадяни не захочуть поповнити лави Сил оборони, щоб зі зброєю в руках захищати країну. Тому важливо, щоб людей розподіляли на такі посади, на які пообіцяли їм після проходження ВЛК.

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«Наше завдання — набирати людей, давати їм хорошу підготовку, коли люди будуть впевнені в собі, йти на фронт упевненими», — резюмував Костенко.

Нагадаємо, в деяких регіонах провал з мобілізацію змушує працівників ТЦК та СП застосовувати не зовсім законні способи залучення до війська чоловіків призовного віку.

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