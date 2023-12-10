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Суспільство та люди

Замість тилу відправляють на штурм: нардеп-кіборг розповів про важку ситуацію з мобілізацією

14:47 10 грудня 2023
військові

В Україні вже скоро як два роки триває повномасштабна війна, а проблем з проведенням мобілізації не стає менше. В той час, як деякі українці «різко захотіли» здобувати магістерський ступінь, на фронт відправляють обмежено придатних чоловіків.

Про це заявив ветеран війни, народний депутат від фракції «Голос» Роман Костенко, передає «Апостроф».

За його словами, якщо військово-лікарська комісія встановлює військовозобов'язаному часткову придатність, його мають розподілити на тилову посаду. Але за фактом відбувається інше, і трапляються випадки, коли таких громадян переводять у штурмові підрозділи.

Костенко зазначає, що обмежено придатною таку людину вважає виключно лише ТЦК, а все кардинально змінюється, коли чоловік потрапляє у розпорядження Сил оборони.

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«Будь-який командир має право поставити його на будь-яку посаду… І потім мені дзвонять і кажуть: а я вже штурмовик, хоча не можу на себе і бронежилет одягнути, тому що просто нести його не можу. І ця проблема є», — зазначив нардеп, коментуючи проблеми з мобілізацією.

Він вважає, що якщо подібні «обмани» триватимуть — інші військовозобов'язані громадяни не захочуть поповнити лави Сил оборони, щоб зі зброєю в руках захищати країну. Тому важливо, щоб людей розподіляли на такі посади, на які пообіцяли їм після проходження ВЛК.

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«Наше завдання — набирати людей, давати їм хорошу підготовку, коли люди будуть впевнені в собі, йти на фронт упевненими», — резюмував Костенко.

Нагадаємо, в деяких регіонах провал з мобілізацію змушує працівників ТЦК та СП застосовувати не зовсім законні способи залучення до війська чоловіків призовного віку.

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