Директорка ліцею на Полтавщині попала в скандал через жорстоке поводження з дітьми: обзивала і тягала за вуха навіть старшокласників

У Семенівському ліцеї № 1 Полтавської області стався скандал, пов'язаний з булінгом. Директорку навчального закладу звинуватили у фізичному насиллі над дітьми.

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Про це повідомили на сайті Уповноваженого Верховної Ради України.

Йдеться про те, що на початку грудня у соціальних мережах поширили інформацію про ймовірне жорстоке поводження з дітьми директорки Семенівського ліцею імені Хорунжого.

Інформацію про булінг оприлюднила вчителька Валентина Голодна, до якої звернулися учні 11-го класу.

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«До мене, як до класного керівника, звернулися мої 11-класники із проханням захистити їх від свавілля директорки нашого ліцею Дунай О.М. Сталося це нещодавно, у спортивній залі під час змагань. Дунай схопила одного учня за вухо та тягла до дверей (і це хлопця 11 класу!), облаяла моїх дівчат, махаючи руками перед їхніми обличчями. Наголошую, що все це відбувається під час проведення акції „16 днів проти насилля“. А на папері будуть красиві звіти про велику проведену роботу», — написала Голодна.

За її словами, після розголосу директорка не тільки не вибачилася перед учнями, а почала їм погрожувати.

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Валентина Голодна написала заяву до місцевого відділку освіти з проханням розібратися у ситуації.

Своєю чергою директорка ліцею Олена Дунай вважає, що вчителька Голодна «в черговий раз намагається спаплюжити її репутацію». За її словами допис педагогині у мережі— це маніпуляція.

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На інформацію у мережі щодо можливого факту жорсткого поводження з дітьми та порушення їх права з боку директорки ліцею на Полтавщині відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

«Такі дії директора закладу можуть свідчити про порушення прав дитини на гідне ставлення, що закріплене статтею 19 Конвенції ООН про права дитини, ратифікованої в Україні; статтями 28 та 52 Конституції України, статтею 10 Закону України „Про охорону дитинства“ та іншими нормативно-правовими актами. Окрім того, відповідно до частини другої статті 54 Закону України „Про освіту“ педагогічні працівники зобов’язані дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про булінг у київській школі, який мало не призвів до трагедії.

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