Овнам краще триматися подалі від начальства, а Ракам не варто поспішати: гороскоп на 11 грудня 2023 року

Новий робочий тиждень, на який астрологи давали поради всім знакам зодіаку, розпочинається вельми вдалим днем. У понеділом, 11 грудня, успішними мають стати справи не лише у професійній, але й у побутовій сферах. Це гарний час для старту нових проєктів, початку занять спортом, ремонту, будівництва дому чи купівлі квартири.

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Овен

Сьогодні вам відкриються нові можливості. Дивіться на всі боки, прислухайтеся до розмов, тоді ви зможете змінити своє життя на краще. Також зірки радять бути подалі від начальства, інакше вам доведеться виконувати неприємні доручення або вислуховувати зауваження, інформує Ukr.Media.

Телець

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Чудовий день, щоб підбити деякі підсумки і похвалити себе за добре виконану роботу. Виконуючи складні доручення, використовуйте творчий підхід, відійдіть від своїх звичайних методів і увімкніть фантазію. Це вигідно виділить вас у колективі й дасть змогу отримати заохочення начальства.

Близнюки

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Можливо, у ваше життя починають входити зміни, які вплинуть на багато речей навколо вас. Деякі з них буде нелегко прийняти, тому зірки радять Близнюкам підготуватися до них психологічно. Хтось із вашого оточення буде тиснути на вас, намагатиметься маніпулювати. Проявіть рішучість.

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Рак

Хоч би чим ви займалися 11 грудня, працюйте в комфортному темпі, не намагайтеся встигнути все й одразу. Поспіх цього дня призведе до серйозних помилок, які буде складно виправити. Ваш дар переконання дасть змогу успішно провести переговори і швидко домогтися потрібних вам результатів.

Лев

Виділіть зі списку справ найперспективніші й займайтеся тільки ними. Це дасть змогу Левам уже в найближчому майбутньому отримати відчутний дохід. Високий рівень енергії 11 грудня також допоможе вирішити якесь старе складне питання, яке постійно нагадує про себе і забирає ваш час.

Діва

Складний і напружений день. Щоб домогтися потрібних результатів, Дівам доведеться підлаштовуватися під опонентів, враховувати їхній настрій та інтереси. Однак зірки впевнені, що всі важливі переговори сьогодні ви проведете успішно. Виберіть для себе активну позицію, відстоюйте свої погляди.

Терези

Ваше бажання висловлювати свою думку і давати поради може зіпсувати стосунки з кимось близьким і викликати сварку. Також Терези можуть зробити якийсь необдуманий вчинок, наслідки якого будуть ще довго їх переслідувати. Вечір проведіть розслаблено з близькими людьми.

Скорпіон

День із підвищеним емоційним фоном, коли вам буде складно стримуватися і спокійно оцінювати те, що відбувається. Не приймайте близько до серця критичні зауваження або різкі слова, уникайте сварок або суперечок із колегами. Спрямуйте свою енергію на робочі обов'язки.

Стрілець

Сьогодні вам буде нудно займатися рутинною роботою. За можливості виберіть такі справи, де можна проявити фантазію і діяти незвичайними методами. Відвідування різних місць подарує вам радісні емоції та зарядить позитивом. Стрільців 11 грудня можуть відвідати дуже цікаві ідеї.

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Козоріг

Гарний день, щоб переглянути старі ідеї або переконання, викинути непотрібні речі або відмовитися від зв'язків, які давно себе зжили. Це допоможе відчути себе вільніше і швидше рухатися вперед. Нові знайомства будуть корисними. Увечері на вас чекає сюрприз.

Водолій

Шарм і чарівність Водоліїв сьогодні на найвищому рівні. Використовуйте вдалий час для важливих ділових переговорів або складної особистої бесіди з кимось із близьких. Уникайте поспіху, щоб не зробити серйозної помилки. У колі сім'ї ви можете почути цікаву ідею або слушну пораду.

Риби

Активна позиція, ініціативи у важливій справі можуть внести у ваше життя позитивні зміни. У спілкуванні будьте сміливішими, говоріть прямо про те, що вас турбує або дратує. Також відверто висловлене прохання допоможе швидше отримати бажане. Хороший день для планування.

Про те, на які п`ять знаків зодіаку у 2024 році очікує «крутий поворот» долі, читайт на нашому сайті.

Фото Pixabay

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