Терезам — «Владика примарного успіху», а Стрільцям — Сонце: фінансовий гороскоп Таро на тиждень з 11 по 17 грудня

До Нового року залишається рівно три тижні, підготовка до зимових свят розпочалася «на повну» і, схоже, практика примноження фінансів від київського мольфара може стати актуальною для багатьох знаків Зодіаку.

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Про те, на що вказують карти Таро, розповідає «Телеграф».

На прохання видання професійні тарологи зробили розклад, з якого слідують такі висновки.

Овен — перевернута карта Дев’ятка пентаклів

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У цьому положенні карта попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Ви можете втратити щось, здобуте великою працею, зіткнутися із зрадою чи шахрайством. Будьте пильні.

Телець — карта Місяць

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Ця карта попереджає про мінливе фінансове становище, коли Ви то схильні витрачати надміру, марнувати фінанси, то сидите взагалі без грошей. Також варто бути обережним і на роботі — можете зіткнутися з шахрайством, організаційною плутаниною та інтригами.

Близнюки — Сімка жезлів

Карта обіцяє, що наступного тижня Вам варто чекати прибутку, проте він дасться Вам не без труднощів, і швидше за все буде не надто великим. Але все одно приємно, правда?

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Рак — перевернута Дев’ятка кубків

У цьому положенні карта натякає, що Ви можливо не цінуєте свій успіх і досягнення, і даремно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень, що призводить Вас до занепаду духу і душевної порожнечі.

Лев — Сімка пентаклів

Друга назва карти — Владика ненабутого успіху. Можливо, Ви отримаєте нагороду за свою працю, але вона не принесе Вам очікуваного щастя. Можливо, Ви чекали більшого, а може й чогось іншого.

Діва — перевернутий Король жезлів

Карта сигналізує, що варто приготуватися до краху планів, відкласти всі капіталовкладення та дорогі покупки. Необдумані вчинки зараз можуть вилитися серйозними наслідками.

Терези — Сімка кубків

Ця карта називається Владикою примарного успіху, і вона попереджає, що Ви можете загрузнути в ілюзіях і витрачати час і сили на те, що не дасть плодів. Також є можливість, що Ви станете жертвою шахраїв.

Скорпіон — перевернутий Король мечів

Наступного тижня Ви можете бути надмірно самовпевненими та агресивними, що може обернутися проблемами у справах та на роботі. Може дійти навіть до звільнення та фінансових втрат.

Стрілець — Сонце

Ця карта обіцяє успіх у ділових справах та фінансових вкладеннях, підвищення рівня життя та процвітання. Цього тижня справи різко можуть покращитися.

Козоріг — Двійка мечів

Незабаром у Вас можуть виникнути конфлікти та розбіжності з кимось у фінансових та ділових питаннях, також можуть затриматися виплати. Відкладіть важливі справи, якщо це можливо, а якщо ні, то ретельно читайте всі папери перш ніж підписувати, можливі підводні камені.

Водолій — Трійка мечів

У цьому положенні картка попереджає про неприємності на роботі — можуть бути конфлікти з колегами та начальством, невдалі угоди.

Риби — Вежа

Це загалом небезпечна карта, а у питаннях грошей так і поготів. Будьте обережні, оскільки Вежа зазвичай є провісником потрясінь та втрат — у справах може настати раптова криза.

Також варто нагадати, що Східний гороскоп на грудень 2023 року спрогнозував, на кого з українців чекають нові фінансові можливості, а на кого — злет у кар’єрі.



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