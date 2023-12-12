Бос футбольного клубу в Туреччині вибіг на поле і зарядив арбітру кулаком в око: довелося реагувати Ердогану (фото, відео)
Матч 15-го туру елітного дивізіону чемпіонату Туреччини з футболу між «Анкарагюджю» та «Різеспором» (1:1) завершився в Анкарі скандалом.
Відразу після фінального свистка на поле вибіг розлючений президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа, який зарядив рефері Халілу Мелеру кулаком в око, від чого той упав на газон. Після цього невідомі добивали вже лежачого суддю ногами. Раніше в Аргентині футболіст жорстоко побив арбітра і наклав на себе руки.
Незабаром після того, що сталося, побитий служитель Феміди зумів піднятися і залишив поле. Під лівим оком у арбітра з'явився синець. Йому надали медичну допомогу у суддівській кімнаті, а потім доправили до лікарні.
Вже на лікарняному ліжку суддя вирішив завершити суддівську кар'єру. «З цією роботою для мене покінчено. Я більше не можу продовжувати», — наводять слова Халіла Мелера, який, до речі, свого часу судив матч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Баварія», турецькі ЗМІ.
Зазначимо, що «Анкарагюджю, який грав із 50-ї до 90-ї хвилини у меншості, вів у рахунку 1:0, але гості на сьомій компенсованій хвилині (на той момент склади команд вже були рівними) забили м'яч і врятувалися від поразки.
Федерація футболу Туреччини вже рішуче засудила «нелюдський і підлий напад» на арбітра і перенесла найближчі матчі у всіх лігах країни на невизначений термін.
Не залишив поза увагою інцидент навіть президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.
«Я засуджую напад на арбітра Халіла Умута Мелера після матчу „Анкарагюджю“ — „Різеспор“, зіграного сьогодні ввечері, і бажаю йому якнайшвидшого одужання. Спорт означає мир та братерство. Спорт несумісний із насильством. Ми ніколи не допустимо насильства у турецькому спорті», — написав глава держави в соцмережах.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Туреччині футболіст нарвався на безглузде вилучення з поля через мобільний телефон.
Фото fanatik.com.tr346