Ворог обстріляв Одещину: військові розповіли про наслідки

В ніч на вівторок, 12 грудня, росія знов атакувала Одеську область ударними дронами, в результаті чого є пошкодження адмінбудівель та спортивної установи.

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Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

«В Одеській області внаслідок ворожої агресії пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи», — йдеться в повідомленні.

За даними військових, люди не постраждали.

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«Шахеди» росіяни запускали з окупованого Криму.

Нагадаємо, в ніч на 12 грудня російські війська атакували територію України дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 9 ворожих БПЛА. Зокрема, 5 з них були знищені на півдні — два в Одеській області та по одному у Миколаївській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

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