Російський ворог атакував вночі мирні міста з неба: в Повітряних силах розповіли про збиті цілі

В ніч на 12 грудня російські війська знов атакували територію України дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 9 ворожих БПЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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«У ніч на 12 грудня 2023 року російські окупанти знову атакували безпілотниками типу Shahed з окупованого Криму, цього разу з району Балаклави», — йдеться у повідомленні.

Загалом зафіксовано пуски 15 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131», дев'ять з яких було знищено у різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони.

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Крім того, ввечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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Нагадаємо, вранці 11 грудня росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Вже після вибухів у столиці було оголошено повітряну тривогу. Уламки ракет впали на Дарницький та Голосіївський райони столиці. Четверо людей постраждали. Пізніше стало відомо, що удар припав на мікрорайон Бортничі, що на Дарницькому районі Києва. У Повітряних силах пояснили, що тривогу в Києві та області під час нічної атаки оголосили одразу після перших вибухів, оскільки балістичні ракети летять дуже швидко і ППО має лічені хвилини, щоб відреагувати на загрозу.

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