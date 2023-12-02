Окупанти вдарили «шахедами» по Одеській області, було влучання

В ніч на 2 грудня російські загарбники знову атакували Одеську область дронами-камікадзе (почасти їх скеровують на ціль самі місцеві мешканці). Цього разу удар прийшовся по інфраструктурному об'єкту.

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Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Запущені «шахеди» з тимчасово окупованого Криму (мис Чауда) ворог спрямував по прибережних районах Одеської області.

Сили протиповітряної оборони збили в Одеській області 10 ворожих безпілотників. Проте відбулося й одне влучання.

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«Внаслідок влучання у інфраструктурний об'єкт сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Люди не постраждали», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Одеська область стала однією з пріоритетних цілей ворога після того, як рф вийшла з «зернової угоди». Окупанти обстрілюють портову інфраструктуру, а з приходом холодів і енергосистему.

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Нагадаємо, що в ніч на 2 грудня російська армія вчергове атакувала Україну. Окупанти випустили 11 дронів-камікадзе іранської розробки з Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору окупованої Запорізької області. Сили протиповітряної оборони України збили 10 «шахедів» та ракету.

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