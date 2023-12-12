«Мій чоловік повернеться зовсім іншим»: Наталка Денисенко вразила зізнанням
Українська акторка Наталка Денисенко, в родині якої нещодавно сталося горе, розказала про труднощі й страхи, з якими вона стикнулася через вимушену розлуку з чоловіком — актором Андрієм Фединчиком. Відомо, що з початком повномасштабного вторгнення він захищає країну у лавах ЗСУ.
— Ми живемо на відстані, тому у мене розірвана сім’я, — зізналася Денисенко в проєкті «Він вона шоу». — І мене дуже бентежить те, що син живе з віртуальним татом і бачить його лише в телефоні. Чоловік часто їздить у відрядження та найдовша наша розлука тривала п’ять місяців. Але я розумію, що так само, як і я, у нашій країні живе дуже багато жінок.
Актриса зізнається, що після першої довгої розлуки, коли Фединчика не було поруч близько двох місяців, вона дуже боялася, що чоловік повернеться зовсім іншим.
— Так, ти підтримуєш зв'язок, спілкуєшся, бачишся з ним по відеозв’язку, і між вами є емоційний зв'язок, — каже акторка. — Але кожного разу перед зустріччю ти переживаєш, бо не знаєш, що він там пережив, адже він бачить страшні речі. І тому він змінився за цей час, як змінилась і я.
Наталка поділилася також іншою проблемою, з якою зараз стикається багато українських сімей, коли ролі, які раніше розподілялися на двох, тепер довелося взяти на себе одному з партнерів.
— Я стала мужиком у своїй сім’ї, — зізналась Денисенко. — І для мене це важко.
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