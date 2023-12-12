«Мій чоловік повернеться зовсім іншим»: Наталка Денисенко вразила зізнанням

Українська акторка Наталка Денисенко, в родині якої нещодавно сталося горе, розказала про труднощі й страхи, з якими вона стикнулася через вимушену розлуку з чоловіком — актором Андрієм Фединчиком. Відомо, що з початком повномасштабного вторгнення він захищає країну у лавах ЗСУ.

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— Ми живемо на відстані, тому у мене розірвана сім’я, — зізналася Денисенко в проєкті «Він вона шоу». — І мене дуже бентежить те, що син живе з віртуальним татом і бачить його лише в телефоні. Чоловік часто їздить у відрядження та найдовша наша розлука тривала п’ять місяців. Але я розумію, що так само, як і я, у нашій країні живе дуже багато жінок.

Наталка Денисенко та Андрій Фединчик

Актриса зізнається, що після першої довгої розлуки, коли Фединчика не було поруч близько двох місяців, вона дуже боялася, що чоловік повернеться зовсім іншим.

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— Так, ти підтримуєш зв'язок, спілкуєшся, бачишся з ним по відеозв’язку, і між вами є емоційний зв'язок, — каже акторка. — Але кожного разу перед зустріччю ти переживаєш, бо не знаєш, що він там пережив, адже він бачить страшні речі. І тому він змінився за цей час, як змінилась і я.

Наталка поділилася також іншою проблемою, з якою зараз стикається багато українських сімей, коли ролі, які раніше розподілялися на двох, тепер довелося взяти на себе одному з партнерів.

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— Я стала мужиком у своїй сім’ї, — зізналась Денисенко. — І для мене це важко.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» популярний актор, зірка серіалу «Повернення Мухтара» розповів про зміни в особистому житті.

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