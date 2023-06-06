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«Велика втрата для нас»: в родині Наталки Денисенко сталося горе

15:32 6 червня 2023
Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Зірка серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко, яка знялася у продовженні проекту, розповіла про горе в родині. 6 червня від тяжкої хвороби помер батько чоловіка Наталки — Андрія Федінчика, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.
За словами акторки, про хворобу вони дізналися після Великодня, коли свекор потрапив до лікарні. Тоді у чоловіка діагностували невиліковну хворобу.

«Сьогодні помер мій свекор. Це величезна втрата для нашої сімʼї. Коли я казала, що зараз важкий період, то я мала саме це на увазі, бо після Великодня ми отримали найневтійшнійші новини. Дуже важко жити, знати, і чекати, що твоя рідна людина помирає. Ще важче моєму чоловіку. Царство небесне нашому татові», — повідомила Денисенко.

Нагадаємо, що Андрій Федінчик воює на передовій.

Раніше телеведуча Валентина Хамайко повідомила трагічну новину — на війні загинув син її чоловіка — 22-річний Остап.

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