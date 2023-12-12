«Просто втирайте скибочку картоплі»: як позбутись поту без антиперспірантів

Якщо ви турбуєтеся про своє здоров'я, ви можете відмовитися від антиперспірантів, які містять агресивні хімічні речовини, у пошуках більш природного способу зупинити потовиділення. Хоча дерматологи радять використовувати антиперспіранти при лікуванні мікозу стоп для зменшення їх пітливості. Є чимало натуральних засобів від поту, щоб вам не довелося ставити під загрозу своє здоров'я, пише Thompson Tee.

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Оцет — точніше яблучний оцет — має вражаючий перелік переваг для здоров'я. Він допомагає регулювати рівень цукру в крові, виводити токсини, полегшує печію та кислотний рефлюкс і навіть сприяє схудненню. При нанесенні безпосередньо на шкіру оцет також діє як в'яжучий засіб, допомагаючи видалити бактерії і закрити пори. Якщо ви сильно пітнієте, пийте оцтовий розчин або наносьте його безпосередньо на спітнілі ділянки шкіри щовечора, щоб зменшити пітливість. Пийте суміш з 2 чайних ложок оцту і однієї чайної ложки яблучного оцту перед сніданком, обідом і вечерею. Ефект підсушування проявиться приблизно через кілька днів.

Вживання гарячих напоїв, таких як чай, може здатися дещо дивним для зупинки потовиділення. Але зелений чай містить магній і вітамін В, які звужують потові залози і заспокоюють вас — прощавай, стресова пітливість! Якщо ви пітнієте занадто сильно, спробуйте замінити ранкову каву на зелений чай, щоб отримати ці переваги.

Кукурудзяний крохмаль і харчова сода є природними водопоглинаючими агентами. Оскільки сода лужна, вона протидіє кислотам, які люблять бактерії в поті, і діє як природний дезодорант. Багато магазинних дезодорантів навіть містять харчову соду саме з цієї причини. Переконайтеся, що ваші пахви сухі, і щовечора наносьте густу суміш цих двох речовин безпосередньо на пітніючу ділянку. Залиште на 30 хвилин, а потім змийте водою.

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Споживання занадто великої кількості натрію призведе до того, що ваш організм буде затримувати більше води. Продукти, багаті на калій, такі як картопля та броколі, протидіють цьому процесу, допомагаючи виводити воду з організму. Завдяки цій реакції картопля поглинає надлишок води і допомагає зменшити потовиділення. Просто втирайте скибочку картоплі в пахви протягом декількох хвилин щодня, щоб відчути цей підсушуючий ефект.

Раніше лікарка розповідала, як виготовити власноруч безпечний дезодорант для дітей.

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