«Грибок може бути небезпечним, якщо є порушення імунітету»: як лікувати мікоз стоп, розповіла відома дерматологиня

Через війну в Україні у багатьох змінилися умови та спосіб життя, харчування, можливості дотримання правил особистої гігієни, психоемоційний стан тощо. Вимушене перебування у бомбосховищах, підвалах, місцях масового скупчення негативно впливає на здоров'я та сприяє розвитку мікозів стоп. Що це за хвороба і як її лікувати, розповіла відома дерматологиня Катерина Бакіко:

— Мікоз стопи — це заразна грибкова інфекція, яка уражає шкіру стоп та нігті. Часто буває у військових та спортсменів. У більшості випадків ця хвороба не несе загрози життю та здоров’ю, але спричиняє великий дискомфорт (печіння, свербіж, тріщини, запах) та може поширюватись. Може бути небезпечною, якщо є порушення імунітету або цукровий діабет. Проте це міф, що такого роду грибок може поширюватись в організм та отруювати внутрішні органи або спричиняти рак.

— Що є причиною хвороби?

— Це запалення спричиняється різними видами грибків, які ви можете підхопити при прямому контакті з інфікованою людиною або торкаючись поверхонь, забруднених грибком. Інфекція процвітає в теплому і вологому середовищі, саме тому, хворіють часто люди, які відвідують громадські місця босоніж, особливо роздягальні, душові, басейни, мають спільні шкарпетки, взуття або рушники з інфікованою людиною. Носять тісне закрите взуття, мають мокрі ноги протягом тривалого часу, мають надмірну пітливість стоп, мають незначні травми шкіри або нігтя на нозі.

— Як діагностується мікоз стопи?

— Зазвичай достатньо огляду лікаря, який також може призначити шкірний тест (зішкріб з мікроскопією лусочок).

— Як лікувати хворобу?

— Мікоз стопи часто можна лікувати за допомогою місцевих протигрибкових ліків. Якщо вони не дають результату, ваш лікар може призначити внутрішні протигрибкові таблетки. Також лікар для корекції лікування може призначити протизапальний крем або крем з антибіотиком, якщо висипання є дуже запалені та мають ознаки бактеріальної інфеції. У легких випадках ця проблема добре піддається лікуванню кремом, проте часто спостерігаються рецидиви, і для їхнього уникання потрібно дотримуватись певних правил. Щодня мийте ноги з милом і ретельно витирайте їх, особливо між пальцями. Періть шкарпетки, постільну білизну та рушники у воді з температурою 60 °C або вище. Ви можете продезінфікувати взуття за допомогою дезінфікуючих серветок або спреїв. Зменшіть пітливість стоп — користуйтесь антиперспірантом. Не діліться з іншими своїми шкарпетками, взуттям або рушниками. Носіть босоніжки в громадських душах, басейнах та інших громадських місцях, у магазині міряйте взуття зі своєю шкарпеткою, в гостях не ходіть босі і не вдягайте чужі тапочки. Носіть шкарпетки з дихаючих волокон, таких як бавовна, або з синтетичних волокон, які відводять вологу від шкіри. Змініть шкарпетки, коли ноги спітніли, провітрюйте стопи, коли ви вдома. Носіть взуття з дихаючих матеріалів, чергуйте дві пари взуття, надягаючи кожну пару через день, щоб дати взуттю час висохнути між використаннями (можна на ніч вкладати осушувачі для взуття). Якщо уражені нігті, то слід лікувати і їх.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як лікуватися в лікарні, щоб не підхопити бактеріальну або грибкову інфекцію.

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