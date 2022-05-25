Дезодорант для дітей: як виготовити власноруч безпечний засіб, розповіла лікарка

Зараз магазини пропонують величезний вибір різних дезодорантів — освіжаючі, антибактеріальні, дезінфікуючі… Випускаються вони у вигляді олівців, кремів, гелів і аерозолів. Які з них можна використовувати дітям і чи можна замінити на безпечніші, розповіла дерматологиня зі Львова Катерина Бакіко.

«Статеве дозрівання починається у дівчат з 9−13 років, а у хлопчиків — з 10−15 (ви помічаєте зовнішні зміни тіла, зокрема починається ріст волосся, стає жирнішою шкіра, збільшується потовиділення, яке може спричиняти неприємний запах). Вам може здатись, що ваша дитина ще замала для антиперспіранту. Насправді немає чіткого визначення віку, з якого ним можна користуватись. Батьки та дитина повинні самі це вирішити, виходячи з того, що вони вважають за краще. Якщо ви вирішили, що вже час, то можете почати користуватись антиперспірантом або дезодорантом. Між ними є різниця, адже антиперспірант зменшує потовиділення, а дезодорант зменшує неприємний запах. Буває 2 в 1, але це не завжди.

В основному діючі речовини антиперспірантів — це хлорид алюмінію та цирконій алюмінію. Вони зменшують потовиділення внаслідок впливу на потові залози. Ви можете використовувати для підлітків звичайні антиперспіранти з магазину. На даний момент немає жодних даних, які б підтвердили негативний вплив інгредієнтів антиперспіранту на здоров’я людей. Якщо ж ви все одно хвилюєтесь, тоді обирайте дезодоранти. Вони не містять алюмінію, парабенів. Вони не зменшують потовиділення, а лише зменшують запах від поту. Якщо за кілька разів не дає результату, не поспішайте з висновком, покористуйтесь довше.

Звичайно, будь-який інгредієнт антиперспіранту або дезодоранту, може викликати контактну алергію, тому перед першим застосуванням можете спробувати кілька разів нанести на шкіру передпліччя підлітка. Окрім цих усіх заходів, пам’ятайте, що важливі гігієна, частий душ, щодня зміна одягу, одяг та взуття мають бути з доброю вентиляцією".

Якщо ж у батьків все одно є страх використання таких засобів, лікарка пропонує виготовити дезодорант своїми руками.

«Змішайте: ¼ склянки харчової соди, ¼ склянки порошку маранти (або крохмалю), 4 ст. л. кокосового масла, ¼ ч. л. ефірної олії, наприклад чайного дерева або лаванди. З’єднайте всі інгредієнти, а потім розтопіть і перелийте в використаний чистий тюбик дезодоранту або іншу ємність».

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