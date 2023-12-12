«Дайте йому премію Дарвіна»: на Донеччині окупанту гілкою відірвало голову

На фронті та в тилу військовослужбовці країни-окупантки гинуть не тільки від артилерійських і мінометних обстрілів, побутових сварок, отруєнь чи хвороб. Є окрема категорія, яку сміливо можна визначити в категорію «Премії Дарвіна». Наприклад, «ФАКТИ» писали про ліквідацію в Україні прапорщика росії, який встиг побувати в полоні, але знову повернувся на фронт. Як розповідає телеграм-канал «Досьє шпигуна», який веде один із співробітників фсб, ця ситуація сталася на Донецькому напрямку з військовослужбовцем 5-ї окремої танкової бригади (в/ч 46108, Улан-Уде) сержантом Мормоєвим Сергієм Будаєвичем із Бурятії.

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Окупант отримав наказ: доставити особовий склад на позиції в нічний час. Група завантажилася в «Урал 4320» і висунулася до вказаної точки. Машина рухалася лісосмугою з вимкненим світлом фар, щоб не видати свою присутність.

Зважаючи на низьку видимість у нічний час, Мормоєв висунув голову з кабіни, щоб краще бачити напрямок руху.

У цей момент, додає автор телеграм-каналу, машина провалилася в яр і поїхала з великою швидкістю. Сержант не встиг засунути голову в кабіну, як його шию затиснуло гілкою дерева. Внаслідок голову Мормоєва відірвало. Смерть настала миттєво.

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Додамо, що то не є дивним вчинком для представника нації, солдати якої покинули Чорнобильську зону не лише з високими дозами опромінення, а й прихопили радиоактивні «сувеніри».

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