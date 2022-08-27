«Наполегливий ідіот»: в Україні ліквідували прапорщика росії, який встиг побувати в полоні, але знову повернувся на фронт

Російський прапорщик Олександр Кружалов, схоже, вирішив, подібно до тисяч своїх загиблих в Україні співвітчизників стати одним із кандидатів на премію Дарвіна, яка вручається людям, які пішли з життя найбільш дурним чином.

Зазначимо, що премія Дарвіна — це віртуальна антипремія, яка щороку присуджується особам, які найбільш дурним способом померли або втратили здатність мати дітей і в результаті позбавили себе можливості зробити внесок у генофонд людства, тим самим потенційно покращивши його. Наявність дітей не є на заваді присудженню премії, оскільки діти мають шанс не успадкувати дефективні гени від батька.

До такого висновку підштовхує історія даного індивідуума: путінський військовий встиг побувати в полоні у ВСУ, благополучно повернувся додому, і знову прибув на фронт, де і знайшов смерть остаточно.

Про «послужний список» Кружалова розповів блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе.

За його інформацією, військовий злочинець проходив термінову службу проходив у ПДВ, а свіжі фотографії вказують на те, що останнім часом він був «розжалований» у мотострілецькі війська, де займався військовою медициною.

Більше того, в його соцмережі ОК до однієї з фотографій у коментарі 13 березня завантажено відеоролик, в якому полонений окупант представляється як Кружалов Олександр Юрійович, прапорщик фельдшер медичного взводу 1-го МСБ в/ч 31134 (15-й МСП Таманської дивізії смт Калинець, Московська область), в Україні перебував із 4-го березня тощо.

У коментарі до посту йдеться, що армія путіна відрізняється «наполегливістю». Це твердження, ймовірно, варто розцінювати як те, що не знайшовши смерті вперше, загарбники знову тупо їдуть до України, де їх ліквідують уже «з гарантією».

Сам Кружалов «задвохсотився» з другого разу. Його «наполегливість» відзначили у коментарях українці.

В принципі, це його рішення, яке не викликає жодних заперечень з боку українців. Хочеться сподіватися, що йому підуть і тисячі інших окупантів у нашій країні — а ЗСУ та партизани їм завжди допоможуть.

Як писали «ФАКТИ», за минулу добу російські окупаційні війська, які зазнають поразки від ЗСУ на всіх оперативних напрямках, втратили в Україні ще 250 своїх військових-вбивць.

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