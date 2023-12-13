Ворог, який у ніч проти 13 грудня вдарив по столиці України балістикою, за добу, що минула, завдав 2 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Авіаційних ударів зазнали Новомихайлівка та Костянтинівка Донецької області.

РЕКЛАМА

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 51 атаку ворога в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 13 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника в районах північніше Приютного, західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 складах боєприпасів противника.

Фото Генштабу

РЕКЛАМА

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазачав, що на сході України ворог продовжує ведення наступальних дій на Куп`янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Для створення умов блокування Куп’янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

РЕКЛАМА

67

Читайте нас у Facebook та Instagram