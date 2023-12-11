Резерви з росії йдуть безперервно: окупанти відчайдушно прагнуть захопити Куп'янськ, незважаючи на величезні втрати, — Сирський

Ворог на сході України продовжує ведення наступальних дій на Куп"янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

За словами командувача Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, щоб створити умови для блокування Куп’янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Ворог в цьому районі несе значні втрати у живій силі, у зв’язку з чим почав перекидати штурмові підрозділи, які перебували в резерві.

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«Активні наступальні дії російські окупанти здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська. На Лиманському напрямку ворог веде наступ з метою витіснення наших військ за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва. Проводить безуспішні штурмові дії на напрямку Житлівка, Терни та постійно здійснює переміщення особового складу з території російської федерації для доукомплектування штурмових підрозділів», — зазначив він та додав, що також значні зусилля російські окупанти зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута. Там для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту.

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Олександр Сирський зазначив, що на Сході втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських Сил оборони. Але не зважаючи на це загарбники роблять ставку саме на людський ресурс.

Лише за листопад 2023 року Сили оборони знищили близько одинадцяти тисяч особового складу ворога та понад 1100 одиниць військової техніки, зокрема, близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів.

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Нагадаємо, що за добу, що минула, на зазначених напрямках підрозділи Сил оборони України відбили понад 20 атак ворога, а на Авдіївському — близько 50.

Фото зі сторінки командування Сухопутними військами ЗСУ

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