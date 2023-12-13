Понад 50 киян постраждали внаслідок нічного ракетного удару по столиці (фото, відео)

Київ зазнав чергової ракетної атаки — у ніч проти середи, 13 грудня, окупанти вдарили ракетами, що летіли за балістичною траєкторією, а південні регіони було атаковано дронами-камікадзе.

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За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, безпілотники типу «Shahed"запускалися з району Балаклави (окупований Крим). Зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131», усі вони знищені силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України. Майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині — в зоні відповідальності повітряного командування «Південь».

А рівно о 03:00 противник завдав ракетного удару по столиці України. Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. За даними Генштабу ЗСУ, ворог застосував зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети «Іскандер».

Фото ДСНС

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У КМВА повідомили, що внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих повітряних цілей у Києві загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків.

Голосіївський район:

- падіння уламків на проїжджу частину дороги без послідуючого горіння.

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Дарницький район:

- загорання приватного будинку на площі 400 м².

За інформацією керівника Дарницької РДА Миколи Калашника, мешканці оселі були евакуйовані.

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Фото зі сторінки М.Калашника

Фото зі сторінки М.Калашника

Деснянський район:

- загорання на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та 8 авто в дворі будинку.

Фото "Телеграф"

Фото "Телеграф"

Фото "Телеграф"

Проведена евакуація мешканців. Врятовано 17 людей, з них 7 дітей. На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус Київпастрансу для обігріву людей, надається допомога психологічною службою. Постраждалим надана медична допомога.

- ще на двох інших локаціях району, на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет.

Фото ДСНС

Дніпровський район:

- Вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках.

- Загорання приватного житлового будинку на площі 2 м².

- Падіння уламків ракети ще на 3 приватні житлові будинки без загорання. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд.

- Падіння уламків ракети на проїжджу частину, пошкодження водопровідної мережі — аварійні бригади працюють на місці.

Станом на ранок середи зафіксована 51 постраждала особа, з них 6 дітей. Найстаршій — 80 років, наймолодшій — 5 рочків.

Усім надана медична допомога.

Фото ДСНС

За словами мера Києва Віталія Кличка, Під час нічної атаки на столицю відбулося, за попередньою інформацією, падіння ракети на територію однієї з лікарень столиці

У кількох корпусах закладу повилітали вікна. Одна людина постраждала. Поліція прибула на місце, оглядають воронку на території медзакладу.

Загалом у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки постраждали 45 людей. 18 із них госпіталізували, в тому числі 2 дітей. 27 отримали допомогу медиків на місці. Зокрема, і троє дітей.

За даними МВС, у Дніпровському районі пошкоджень зазнала будівля садочку. Понівечено фасад будівлі, вибиті вікна. Всередині перебував охоронець. Наразі його життю нічого не загрожує.

Ракетному удару передувала атака дронів-камікадзе. В Одесі поранення отримали дві людини. За словами очільника обласної ОВА Олега Кіпера, один знаходиться у стані середньої важкості, інший — важкому стані. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури

Напередодні ворог застосовував дрони-камікадзе, які також запускалися з району Балаклави. Основна ціль — південні регіони України. Були знищені 9 ударних безпілотників з 15.

Фото «Киев Сейчас»

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