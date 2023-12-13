Між молитвами та співами шпигувала за ЗСУ: дружина настоятеля храму УПЦ у Запорізькій області працювала на російську розвідку (фото)

СБУ затримала чергову ворожу агентку, пов`язану з церквою. Цього разу викрито хористку УПЦ (МП), яка «наводила» ворожі ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя

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В Службі безпеки повідомляють, що прихильницю «руского міра», яка очікувала повної окупації регіону, затримана у власному помешканні в одному із селищ неподалік Запоріжжя. Зрадниця — церковна хористка та дружина настоятеля місцевого храму УПЦ (МП).

Фото прокуратури

За її координатами російські окупанти намагались уразити місця базування Сил оборони поблизу обласного центру. Насамперед ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

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Фото прокуратури

«Фігурантка ще з початку повномасштабного вторгнення рф підтримувала злочинні дії російських загарбників і сподівалась на захоплення всього південного регіону України. Вона неодноразово розповідала про це своїм знайомим з москви у ході телефонних розмов. Згодом фігурантка почала відслідковувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території громади. Отриману інформацію вона месенджером передавала своїм знайомим в росії, які потім „звітували“ про це представникам спецслужб рф», — йдеться у повідомленні.

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Фото СБУ

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Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Ексклюзивний матеріал «Настоятель храму УПЦ МП вказував росіянам, кого з українських священників потрібно вбити» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото СБУ

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